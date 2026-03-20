KUVEYT İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRILARINA MÜDAHALE ETTİ
Kuveyt, hava savunma sistemlerinin bir saat içinde gerçekleşen ikinci dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, bir saat içinde gerçekleşen ikinci dalga füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.