        Haberler Dünya Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 21 gündür sürüyor. İran gece boyu Kuveyt, BAE ve Suudi Arabistan'ı hedef alırken, İsrail'in hedef aldığı Tahran'da patlama sesleri duyuldu. İran, ABD ile şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 20.03.2026 - 07:54 Güncelleme:
        KUVEYT İKİNCİ DALGA FÜZE SALDIRILARINA MÜDAHALE ETTİ

        Kuveyt, hava savunma sistemlerinin bir saat içinde gerçekleşen ikinci dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

        Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, bir saat içinde gerçekleşen ikinci dalga füze ve İHA saldırılarının hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hale getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, vatandaşlara ve ülkede yaşayanlara güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

        SUUDİ ARABİSTAN: 20 İHA İMHA ETTİK

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 20 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

        Açıklamada, biri ülkenin kuzeyindeki El-Cevf kentine, 19'u ise doğu bölgelerine yönelik 20 İHA saldırısı yapıldığı, söz konusu İHA'ların imha edildiği kaydedildi.

        İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

        İRAN'DAN BAE'YE SALDIRI

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini açıkladı.

        BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füze ve İHA'ların hava savunma sistemleri ve savaş uçakları tarafından etkisiz hâle getirilmesinden kaynaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, hava savunma birimlerinin İran kaynaklı saldırılara karşı etkin şekilde hazır ve teyakkuzda olduğu ifade edildi.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi. İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Patlamaların kentin hangi bölgelerinde meydana geldiği belirtilmezken, hava savunma sisteminin devreye girdiği kaydedildi.

        İRAN: ABD İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

        İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve Amerikalılarla şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Rezayi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun İran Genelkurmayı ve Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası açıklamada bulundu.

        İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD ve İsrail'e karşı sahadaki durumu ve operasyonlarının ele alındığı toplantıya ilişkin bilgi veren Rezayi, "Herhangi bir devletin topraklarını veya üslerini herhangi bir şekilde düşmana açması durumunda kesinlikle düşman olarak muamele görecektir." ifadesini kullandı.

        Hark Adası’nda güvenliğin sağlandığını ve petrol ihracatının devam ettiğini dile getiren Rezayi, "Şu anda Amerikalılarla hiçbir görüşme yapmıyoruz." dedi.

        NETANYAHU: SAVAŞ ÇOK DAHA HIZLI SONA ERECEK

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar hakkında, "Bu savaşın insanların düşündüğünden çok daha hızlı sona ereceğini de öngörüyorum" dedi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve ABD'nin İran yönelik savaşına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

        Netanyahu, İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyaya şantaj yapmaya çalışmakla suçlayarak, "Bu işe yaramayacak. İsrail, kendi yöntemleriyle, istihbaratla ve başka araçlarla Hürmüz Boğazı'nı açmaya yönelik Amerikan çabasına yardım ediyor" dedi.

