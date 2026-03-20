Brezilya'dan flaş Fred iddiası: Atletico Mineiro'yu istiyor!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'le ilgili yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Atletico Mineiro'nun deneyimli futbolcuya ilgisinin sürdüğü belirtilirken Fred'in de transfere sıcak baktığı aktarıldı
Fenerbahçe'nin 2023 yılında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için yine bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Brezilya basınının iddiasına göre deneyimli orta saha ayrılığı ciddi şekilde düşünüyor.
Bolavip'te yer alan habere göre, 33 yaşındaki futbolcuyu geride bıraktığımız ara transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen Atletico Mineiro'nun deneyimli yıldıza ilgisi sürüyor.
Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olmayı bu kez ciddi şekilde değerlendirdiği ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği ifade edildi.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Atletico Mineiro spor direktörü Paulo Bracks, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Fred ile görüşmelerimiz oldu. Gelmesini çok isterdim ve hala istiyorum ancak şu anda sözleşmesi devam ettiği için bu transferi gerçekleştiremiyoruz. Hem kulübümüzün hem de benim en büyük hayallerimden biri onu yeniden burada görmek. Kapımız kendisine sonuna kadar açık." demişti.
33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fred, sarı-lacivertli kulüple çıktığı 119 maçta 9 gol ve 19 asistlik skor katkısı verdi.