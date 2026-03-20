        Son dakika: Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar | Dış Haberler

        Son dakika Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa destek vermemeleri nedeniyle NATO müttefiklerini sert bir dille eleştirdi, "Korkaklar" ifadesini kullandı. Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır! Korkaklar, bunu unutmayacağız!" dedi.

        Giriş: 20.03.2026 - 17:01
        Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırısında NATO ülkelerinden gerekli desteği alamadıklarını öne süererek sert ifadeler kullandı.

        ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa destek vermemeleri nedeniyle NATO müttefiklerini sert bir dille eleştiren Trump, “ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır! Korkaklar, bunu unutmayacağız!” dedi.

        Trump, ABD müttefikleri ve diğer ülkelerden, İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmalarını talep ediyor. ⁠

        28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana savaş küresel piyasaları altüst etti, binlerce kişinin ölümüne ve ⁠milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

        Trump, NATO ülkelerinin İran'a karşı mücadeleye katılmak istemediğini, ancak yine de yüksek petrol fiyatlarından şikayet ettiklerini söylüyor:

        "Artık bu savaş askeri açıdan kazanıldı ve kendileri için neredeyse hiç tehlike kalmadı; ancak ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar. Yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Onlar için bunu yapmak çok kolay, üstelik riski de çok az. Korkaklar ve biz bunu asla unutmayacağız!"

        Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Japonya ve Kanada perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, "Boğaz'dan güvenli geçişi sağlamak için uygun çabalara" katılma sözü verdiler. Ancak Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bunun çatışmanın sona ermesini gerektirdiğini açıkça belirtti.

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinin ardından, uluslararası hukuku savunmanın ve gerginliğin azaltılmasını teşvik etmenin "yapabilecekleri en iyi şey" olduğunu söyledi ve ekledi: "Burada bu çatışmaya girme isteğini dile getiren kimseyi duymadım."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyüleyici Süleymaniye'den eski bayramlara... Akide şekerindeki derin anlam

        Haberturk.com'un deneyimli editörü Mehmet Şimşek, Ramazan Günlüğü'nün son sayfasından Süleymaniye Camii ile ilgili dikkat çekici detayları aktarırken eski ramazanları da anımsatıyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de 28. haftadaki derbi tarihleri belli oldu!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        UEFA gelirleri belli oldu!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "Sevgilimden!"
        "Sevgilimden!"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Dans eden robot kontrolden çıktı!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Gözyaşlarına boğuldu
        Gözyaşlarına boğuldu
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Üçüncü kez evleniyor
        Üçüncü kez evleniyor