Son dakika Trump'tan NATO ülkelerine: Korkaklar

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırısında NATO ülkelerinden gerekli desteği alamadıklarını öne süererek sert ifadeler kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa destek vermemeleri nedeniyle NATO müttefiklerini sert bir dille eleştiren Trump, “ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır! Korkaklar, bunu unutmayacağız!” dedi.

Trump, ABD müttefikleri ve diğer ülkelerden, İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yardımcı olmalarını talep ediyor. ⁠

28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana savaş küresel piyasaları altüst etti, binlerce kişinin ölümüne ve ⁠milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Trump, NATO ülkelerinin İran'a karşı mücadeleye katılmak istemediğini, ancak yine de yüksek petrol fiyatlarından şikayet ettiklerini söylüyor:

"Artık bu savaş askeri açıdan kazanıldı ve kendileri için neredeyse hiç tehlike kalmadı; ancak ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar. Yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Onlar için bunu yapmak çok kolay, üstelik riski de çok az. Korkaklar ve biz bunu asla unutmayacağız!"

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Japonya ve Kanada perşembe günü yaptıkları ortak açıklamada, "Boğaz'dan güvenli geçişi sağlamak için uygun çabalara" katılma sözü verdiler. Ancak Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bunun çatışmanın sona ermesini gerektirdiğini açıkça belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinin ardından, uluslararası hukuku savunmanın ve gerginliğin azaltılmasını teşvik etmenin "yapabilecekleri en iyi şey" olduğunu söyledi ve ekledi: "Burada bu çatışmaya girme isteğini dile getiren kimseyi duymadım."