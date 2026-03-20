Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti! | Son dakika haberleri

        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!

        Aksaray'da kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Olayda boşanma aşamasındaki kocası tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti. Saldırıda G.Y. adlı kadının ablası da ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 17:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

        AA'da yer alan habere göre Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Oğuzlar köyünde H.E.Y. (46), boşanma aşamasındaki eşi G.Y. (35) ile ablası B.Ç'ye (46) annelerinin mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı.

        KATİL ZANLISI YAKALANDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan B.Ç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. H.E.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

        #Son dakika haberler
