Annesinin mezarı başında öldürüldü! Kan donduran kadın cinayeti!
Aksaray'da kan donduran bir kadın cinayeti işlendi. Olayda boşanma aşamasındaki kocası tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti. Saldırıda G.Y. adlı kadının ablası da ağır yaralandı
Giriş: 20.03.2026 - 17:49
Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı
AA'da yer alan habere göre Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Oğuzlar köyünde H.E.Y. (46), boşanma aşamasındaki eşi G.Y. (35) ile ablası B.Ç'ye (46) annelerinin mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan B.Ç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. H.E.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ