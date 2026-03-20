        Rafet El Roman yeniden nikah masasına oturuyor - Magazin haberleri

        Rafet El Roman üçüncü kez evleniyor

        Şarkıcı Rafet El Roman, nişanlandığını ve yeniden nikâh masasına oturmaya hazırlandığını açıkladı

        Giriş: 20.03.2026 - 08:03
        Üçüncü kez evleniyor

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Rafet El Roman, Nişantaşı'ndaki bir mekânda arkadaşıyla sohbet ederken objektiflere yansıdı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, hem özel hayatı hem de sanat dünyasındaki tartışmalar hakkında konuştu.

        "BEN BAŞKASINA AİTİM"

        Rafet El Roman, yanındaki hanımefendinin kim olduğunun sorulması üzerine, "Aleyna İlhan benimle birçok sahnemde bulundu. Kendisi şarkıcı ve aynı zamanda müzik öğretmeni" yanıtını verdi. Muhabirlerin, "Sevgiliniz zannettik" yorumu üzerine parmağındaki yüzüğü gösteren ünlü şarkıcı, "Ben başkasına aitim" diyerek evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu.

        Üç ay önce nişanlandığını belirten El Roman, "Siz tanımazsınız. Aleyna Hanım'ın arkadaşı. Bir gün buralarda görürsünüz, kendisine sorarsınız. Kendisi yabancı. Aslında yabancı da değil; kardeş ülkemiz Azerbaycanlı" ifadelerini kullandı.

        "EVLİLİĞE HİÇ KARŞI OLMADIM"

        Resmi nikâhın henüz kıyılmadığını belirten Rafet El Roman, "Yakında duyarsınız. Evlilik bence insanların kendi aralarında kurduğu en güzel müessese, birlikteliğin en saygın kanıtıdır. Evliliğe hiç karşı olmadım, evlenenleri de kınamadım. Bu, insanın kendi tercihidir. Evlenmek için illa imza gerekli mi? O düşünülebilir. Benim için en güzeli evlilik, en güzel imza gönülden gönülle olandır. Onun haricinde herkes de evlenmek zorunda değil" diye konuştu. Şarkıcı, düğün tarihinin henüz netleşmediğini de sözlerine ekledi.

        "MÜZİK SEKTÖRÜNDE DE BU DURUM VAR"

        Rafet El Roman, Deniz Çakır'ın "Kadın oyuncuların raf ömrü var" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine bu durumun müzik sektörü için de geçerli olduğunu savundu. Şarkıcı, "Bu sadece oyunculukta değil, şarkıcılıkta da var. Bakın, son zamanlarda sükse yapan bir sürü yeni isim çıkıyor; şarkıları patlıyor, sonra duruluyor. Bununla ilgili bir sürü isim sayabilirsiniz. Sadece oyunculuk sektöründe değil, müzik sektöründe de bu durum var. Çok çabuk üretip çok çabuk tüketiyoruz. Ülkede herkes oyuncu veya şarkıcı olmak isteyince, bu popülerliğin ömrü de kısa oluyor" dedi.

        "BU POLEMİĞİ BU YÜZYILDA HÂLÂ TARTIŞMAK ÇOK GEREKSİZ"

        Son dönemde Burcu Güneş ve Demet Akalın arasında fitili ateşlenen "gerçek sanatçı" polemiğine de değinen El Roman, "Burcu Güneş ile yıllar önce çok güzel bir 'Son Mektup' düetimiz vardı. Bu polemiği bu yüzyılda hâlâ tartışmak çok gereksiz. Kim sanatçı, kim değil; buna bizler karar veremeyiz. Bunun bir jürisi de yok. Bunu herkes kendi kafasında, kendi tabirine ve zevkine göre belirliyor. Benim birçok şarkımı seven 'Gerçek sanatçısın' der ama dinlemeyenin gözünde değerim yoktur, bu durum gerçeği asla ama asla değiştirmez" diye konuştu.

        Rafet El Roman-Tuğba Altıntop ile kızları Su El Roman ve Şevval El Roman
        Daha önce iki kez evlenen Rafet El Roman, bu kararla üçüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Şarkıcı, ilk evliliğini 1996-2003 yılları arasında Tuğba Altıntop, ikinci evliliğini ise 2014-2016 yılları arasında Ceren Kaplakarslan ile gerçekleştirmişti. Üç çocuk babası olan El Roman'ın, Tuğba Altıntop ile olan evliliğinden 1998'de kızı Su ve 2000'de kızı Şevval dünyaya gelirken, 2010 yılında Yeşim Eryıldırım'dan oğlu Edvan doğmuştu.

