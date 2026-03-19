Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Nevşehir-Aksaray karayolunda sağanak yağışın kayganlaştırdığı yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada baba ile oğlu ve aileden bir kişi daha hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iki otomobil ile minibüsün karıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Yasin Ç'nin kullandığı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki otomobille çarpıştı.

        Savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki minibüs çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Kayra C. de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden aile üyelerinin bayram tatilini memleketleri Nevşehir'de geçirmek için Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bodrum'a son 24 saatte 25 bin araç giriş yaptı

        Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a Ramazan Bayramı tatili kapsamında son 24 saatte 25 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin başta ana arterleri olmak üzere giriş ve çıkışlarda denetimlerini artırdı.    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
