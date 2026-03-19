Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Nevşehir-Aksaray karayolunda sağanak yağışın kayganlaştırdığı yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada baba ile oğlu ve aileden bir kişi daha hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
Yasin Ç'nin kullandığı otomobil, Nevşehir-Acıgöl kara yolu Karapınar yol ayrımında karşı yönden gelen Mehmet Gültekin C. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobillerden birine Hasan S. yönetimindeki minibüs çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Mehmet Gültekin C. ile beraberindeki Aras C. yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Kayra C. de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hayatını kaybeden aile üyelerinin bayram tatilini memleketleri Nevşehir'de geçirmek için Ankara'dan yola çıktıkları öğrenildi.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.