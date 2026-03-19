ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamada bulunan Trump, "Hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim de size söylemezdim." diye konuştu.

ABD Başkanı, İran'ın petrol ihracatı için kilit konumda bulunan Hark Adasına değinirken, "Adayı istediğimiz zaman alabiliriz. Ben ona orada duran küçük ada diyorum. Tamamen korumasız." dedi.

Trump, "Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Uçaksavar ekipmanları yok oldu. İstediğimiz yere uçuyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, enerji tesislerine saldırılmaması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile konuştuğunu belirtti.

Öte yandan, daha önce Hürmüz Boğazı'nın açılması için müttefiklere çağrıda bulunan Trump, "Japonya'dan ya da başka kimseden bir şeye ihtiyacımız yok, ancak insanların adım atmasının uygun olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.