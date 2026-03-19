        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"

        ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamada bulunan Trump, "Hiçbir yere asker göndermiyorum. Gönderseydim de size söylemezdim." diye konuştu. ABD Başkanı, İran'ın petrol ihracatı için kilit konumda bulunan Hark Adasına değinirken, "Adayı istediğimiz zaman alabiliriz. Ben ona orada duran küçük ada diyorum. Tamamen korumasız." dedi.

        Giriş: 19.03.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Trump, "Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Uçaksavar ekipmanları yok oldu. İstediğimiz yere uçuyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı ayrıca, enerji tesislerine saldırılmaması konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile konuştuğunu belirtti.

        Öte yandan, daha önce Hürmüz Boğazı'nın açılması için müttefiklere çağrıda bulunan Trump, "Japonya'dan ya da başka kimseden bir şeye ihtiyacımız yok, ancak insanların adım atmasının uygun olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        18 ilde operasyon: 118 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "18 il merkezli 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 5.3 milyar TL işlem hacmi bulunan 118 şüpheli yakalandı. 67'si tutuklandı, 40'ı hakkında adli kontrol hükümleri uyguland...
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
