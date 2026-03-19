Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre Eskişehir polisinin düzenlediği operasyon kapsamında 58 kişi gözaltına alındı.

32 KİŞİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli olmak üzere 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan takipli teknik ve mali incelemeler korkunç bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkartmıştı.

Emniyette işlemleri biten şüphelilerden 49 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si tutuklandı. 17 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

8.7 MİLYAR TL’LİK SUÇ GELİRİ

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde yasa dışı bahisten gelen para ağının boyutu da ortaya çıktı. İncelemelerde şüphelilerin; suç örgütü kurma, yasa dışı bahis oynatma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarını işledikleri tespit edildi.

Derinleştirilen soruşturmada şüphelilerin 8 milyar 723 milyon 958 bin 203 TL suç geliri elde ettikleri ve bu parayı çeşitli yöntemlerle akladıkları belirlendi.