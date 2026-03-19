        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama | Eskişehir haberleri | Son dakika haberleri

        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!

        Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonun emniyetteki soruşturması tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada şüphelilerin yaklaşık 8 milyar 723 milyon TL'lik suç gelirini akladıkları tespit edildi

        Giriş: 19.03.2026 - 15:21 Güncelleme:
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

        58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre Eskişehir polisinin düzenlediği operasyon kapsamında 58 kişi gözaltına alındı.

        32 KİŞİ TUTUKLANDI

        Eskişehir merkezli olmak üzere 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yapılan takipli teknik ve mali incelemeler korkunç bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkartmıştı.

        Emniyette işlemleri biten şüphelilerden 49 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden 32'si tutuklandı. 17 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        8.7 MİLYAR TL’LİK SUÇ GELİRİ

        Şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde yasa dışı bahisten gelen para ağının boyutu da ortaya çıktı. İncelemelerde şüphelilerin; suç örgütü kurma, yasa dışı bahis oynatma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlarını işledikleri tespit edildi.

        Derinleştirilen soruşturmada şüphelilerin 8 milyar 723 milyon 958 bin 203 TL suç geliri elde ettikleri ve bu parayı çeşitli yöntemlerle akladıkları belirlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuryeyi darbetti, aracıyla ezdi geçti!

        (DHA) Ümraniye'de trafikte "yol verme" tartışması dehşete dönüştü; otomobil sürücüsü, darbettiği motosikletli kuryeyi aracıyla ezip kaçtı, o anlar kask kamerasına yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        4 yıl süren hıçkırık! Ne uyuyabiliyor ne de yemek yiyebiliyordu
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i