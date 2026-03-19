Yaklaşık 4 yıl boyunca aralıklarla 4-5 gün süren ve kısa süreli kesintilerin ardından yeniden başlayan hıçkırık nöbetleri geçiren 65 yaşındaki Özdemirin şikayetleri zamanla arttı. Hıçkırık atakları geldiğinde uyuyamayan, yemek yiyemeyen ve konuşmakta zorlanan Özdemir, yakınlarının tavsiyesi üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerin ardından tedavi altına alınan Özdemirin, 1 haftada hıçkırık nöbetleri sona erdi.

4-5 GÜN ARALIKSIZ HIÇKIRIYORDU

Yaşadığı süreci anlatan Özdemir, 4 yıl önce hıçkırık nöbetlerinin aniden başladığını ve sık aralıklarla tekrarladığını söyledi.

Tedavisinin ardından hıçkırık nöbetlerinin sona ermesiyle taburcu edilen Özdemir, yaşadıklarını, "Hıçkırığın ne zaman geleceğini bilemiyordum, aniden gelebiliyordu. Hıçkırık gelince 4-5 gün boyunca hiç kesilmiyordu, gece gündüz sürüyordu, bu durum vücudumu zedeliyordu, yemek yiyemiyor ve uyuyamıyordum. Düzenim bozulmuştu, hıçkırığım 1-2 gün kesiliyor yeniden geliyordu çok perişan oluyordum. Hıçkırığım geçtiği için çok mutluyum. Bayram için heyecanla memleketime gidiyorum. Sanki ikinci kez bayram yaşıyorum. Rahatsızlığım bitti, çok iyiyim. Herkese Allah böyle mutluluk versin" diye anlattı.

"TEDAVİ SONRASINDA HASTAMIZDA HIÇKIRIK GÖRÜLMÜYOR"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Rana Tuna Doğrul da 4 yıldır aralıklarla devam eden hıçkırık şikayetinin Özdemirin günlük yaşamını etkileyecek düzeye ulaştığını söyledi.

Hastanın daha önce farklı merkezlerde yapılan tetkiklerine rağmen şikayetlerinin sürdüğünü ifade eden Doğrul, devam eden şikayetler üzerine hastanın kliniklerinde yeniden değerlendirildiğini kaydetti.

Doğrul, yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda hastaya uygun tedavi başlandığını belirterek, "Tedaviyle birlikte yaklaşık 4-5 gündür hastamızda hıçkırık görülmüyor. Uzun süredir devam eden dirençli hıçkırık şikayeti tamamen ortadan kalktı" dedi.

48 SAATTEN UZUN SÜRERSE DİKKAT!

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Geriatri Kliniği Uzmanı Dr. Kübra Erdoğan ise hıçkırığın diyafram kasının istemsiz kasılması sonucu ortaya çıkan genellikle geçici bir durum olduğunu belirtti. Hıçkırığın 48 saatten uzun sürmesi, hastanın beslenme, uyku ve günlük yaşamını etkilemesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu durumlarda altta yatan nedenin araştırılması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, hıçkırığın birçok farklı nedene bağlı gelişebileceğini ifade ederek, "Beyin enfeksiyonları, akciğer hastalıkları, kalp krizi, kalp zarı iltihabı, bağırsak sistemi rahatsızlıkları, ilaç yan etkileri ve psikojenik nedenler hıçkırığa yol açabilir" ifadesini kullandı.

Özdemirde yapılan tetkikler sonucunda organik bir patoloji saptanmadığını ve hastanede yeme düzeninde değişiklikle birlikte önceden de var olan reflü şikayetinin azaldığı aktaran Erdoğan, ön planda somatizasyon bulguları olan hastanın tedaviye iyi yanıt verdiğini, genel durumunun iyi olduğunu ve başvurusundan bu yana hıçkırık görülmediğini kaydetti.