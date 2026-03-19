        Bayram trafiğine kısıtlama tedbirleri... Ağır tonajlı araçlara 2 gün İstanbul yasağı!

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, taşıt trafiğinin yoğunlaşmasının beklendiği bazı illerde kısıtlama tedbirleri alındı. Kısıtlama kapsamında, 21 Mart 2026 Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar İstanbul istikametine kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrine izin verilmeyecek

        Giriş: 19.03.2026 - 14:20 Güncelleme:
        İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda, taşıt trafiğinin yoğunlaşacağını belirterek bazı kısıtlamalara gideceğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

        Bu kapsamda vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, trafik sıkışıklığının azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi ile kamu düzeni ve asayişin muhafazası amacıyla aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

        TRAFİK KISITLAMASI UYGULAMASI

        - 21 Mart 2026 Cumartesi günü, saat 16.00’dan 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 01.00’e kadar İstanbul ili istikametine;

        - D-100 karayolu ve O-3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren,

        - D-110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren,

        - O-4 ve D-750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,

        - O-7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,

        - D-100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren,

        - O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayollarında Bursa ilinden itibaren,

        - D-650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların (arada kalan girişler dâhil) seyirlerine izin verilmeyecektir.

        İSTİSNAİ DURUMLAR

        Tedarik süreçlerinde aksama yaşanmaması amacıyla; yaş sebze ve meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bozulabilir ve dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç ve tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta ve süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt ürünlerini taşıyan araçların, öncelikle ana arterler dışındaki güzergâhları kullanmaları, zorunlu hallerde ise ana arterlerde en kısa süreyle bulunmaları kaydıyla istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

        Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Ramazan Bayramı tatil dönüşü nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların İstanbul yönüne 21 Mart Cumartesi günü saat 16.00'dan 23 Mart Pazartesi günü saat 01.00’a kadar kente girişi yasaklandı.

