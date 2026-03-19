        Hava Durumu SON DAKİKA: Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor | Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        Marmara'da 7 kent için "sarı" alarm! Bu akşam başlıyor!

        Meteoroloji tarafından Marmara Bölgesi'nde bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi. 7 kent için "sarı" alarm verilerek, şiddetli sağanağa karşı tedbirli olunması istendi. AKOM ise soğuk hava uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanağın bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

        7 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya ve Yalova için "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.

        REKLAM

        TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

        AA'daki habere göre sel ve su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        AKOM'DAN SOĞUK HAVA UYARISI

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir haftalık süre boyunca kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı kaydedildi.

        SICAKLIK 10 DERECENİN ALTINDA

        Kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak geçişlerinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sıcaklıkların 10 derecelerin altında ve kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.

