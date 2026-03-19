Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde beklenen sağanağın bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

7 KENT İÇİN "SARI" ALARM

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya ve Yalova için "sarı" alarm verilerek şiddetli sağanak uyarısında bulunuldu.

TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

AA'daki habere göre sel ve su baskını ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AKOM'DAN SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, kentte Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bir haftalık süre boyunca kapalı bir gökyüzünün hakim olacağı kaydedildi.

SICAKLIK 10 DERECENİN ALTINDA

Kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte aralıklarla sağanak geçişlerinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, sıcaklıkların 10 derecelerin altında ve kış değerlerinde seyretmesinin beklendiği ifade edildi.