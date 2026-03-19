Tülin Şahin ameliyat olacak
Ünlü model Tülin Şahin'in, göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilmesi nedeniyle operasyon geçireceği öğrenildi. "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum" diyen Şahin, "Aynı gerçekle ben de karşılaştım" ifadesini kullandı
Giriş: 19.03.2026 - 09:16
Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü haline gelen ‘Pembe Kurdele’ (Pink Ribbon) hareketinin öncülerinden Tülin Şahin’in göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi.
Şahin, "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım" dedi.
Posta'nın haberine göre; ünlü model, "Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor. İşini kaybetmekten, kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından korkuyor. Eğer benim bunu açıkça paylaşmam bir kadının bile doktora gitmesine vesile olursa benim için çok kıymetli. Kızım ve ailem için güçlü durmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.