        Haberler Dünya ABD-İsrail saldırıları sürüyor: İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü? | Dış Haberler

        ABD-İsrail saldırıları sürüyor: İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a başlattıkları saldırılar karşılıklı olarak sürerken, İran'da çok sayıda üst sayıda isim hedef alınarak öldürüldü

        Giriş: 19.03.2026 - 09:41 Güncelleme:
        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?

        ABD ve İsrail, 28 Şubat sabahı İran'a başlattıkları saldırılar kapsamında İran'ın en üst düzey isimleri hedef alınarak öldürüldü.

        ABD-İsrail operasyonu kapsamında hedef alınan ilk isimlerden biri İran'ın eski dini lideri Hamaney oldu. Son operasyonlarda İran'ın kilit isimlerinden Ali Laricani de hedef alınarak öldürüldü. 20 gündür devam eden saldırılarda İran'da hangi önemli isimler hayatını kaybetti?

        Ali Hamaney

        Yaş: 86, öldüğü doğrulandı
        Görevi: İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri

        Ali Hamaney, ülkenin en üst lideri olarak İran'ın ulusal güvenliğine ilişkin tüm konularda son sözü söyleyen isimdi. 86 yaşındaki lider, 1979’da Şah'ın devrilmesine yol açan hareketin önemli figürlerinden biriydi ve 1989'da devrim lideri Ruhullah Humeyni'nin ardından dini lider olmuştu. Hamaney, hükümet karşıtı protestolara yönelik sert baskıların yaşandığı dönemlerde iktidardaydı. Şubat ortasında, ABD'den gelebilecek herhangi bir saldırıya İran’ın karşılık vermeye hazır olduğunu söylemişti.

        ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney geçti.

        Ali Laricani

        Yaş: 67, öldüğü doğrulandı
        Görevi: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri

        Devrim Muhafızları kökenli eski bir asker olan Laricani, İran'ın en güçlü güvenlik organlarından biri olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin başındaydı. Aynı zamanda öldürülen dini lider Hamaney'in en önemli diplomatik temsilcilerinden ve uygulayıcılarından biriydi.

        Savaşın 20. gününde yaşananlar! Haberi Görüntüle

        Saldırılar öncesinde, komşu ülkelere gönderilerek ABD saldırılarına topraklarını açmaları halinde misilleme yapılacağı uyarısında bulunmuştu. Geçen ay binlerce protestocunun öldüğü sert müdahaleleri de yönetmişti. Hamaney tarafından en zorlu diplomatik görevler için görevlendirilen Laricani, bu yıl Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gönderilmiş, 2024'te ise Suriye lideri Beşar Esad'a İran'ın desteğini çektiğini iletmişti.

        Gulam Rıza Süleymani

        Yaş: 60'lı yaşların başı, öldüğü doğrulandı
        Görevi: Besic Güçleri Komutanı

        Gulam Rıza Süleymani, İran'daki protestoların bastırılmasında kilit rol oynadı. Komuta ettiği yaklaşık 700 bin kişilik paramiliter gönüllü güç, Ocak ayında ülke genelindeki rejim karşıtı gösteriler sırasında binlerce protestocuya müdahale edilmesinde etkili oldu. Bu nedenle ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırımlara tabi tutuldu.

        Ali Şemhani

        Yaş: 70, öldüğü doğrulandı
        Görevi: İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri

        Ali Şemhani, Haziran 2025'teki savaşın ardından askeri strateji geliştirmek amacıyla kurulan Savunma Konseyi'nin başındaydı. Geçen yılki bir İsrail hava saldırısında ağır yaralanmıştı. Daha önce Ulusal Güvenlik Konseyi’ni yönetmiş ve İran donanmasına komuta etmişti.

        Muhammed Pakpur

        Yaş: 65, öldüğü doğrulandı
        Görevi: Devrim Muhafızları Komutanı

        General Muhammed Pakpur, selefi Hüseyin Salami'nin Haziran 2025'teki saldırılarda öldürülmesinin ardından bu göreve atanmıştı. Daha önce Devrim Muhafızları kara kuvvetlerinin komutanıydı ve İran topraklarının savunulmasından sorumluydu. Aynı zamanda bu yılki protestoların bastırılmasında aktif rol oynayan güçleri yönetmişti.

        Aziz Nasırzade

        Yaş: 62, öldüğü doğrulandı

        Görev: Savunma Bakanı

        2024’ten bu yana İran'ın en üst düzey sivil savunma yetkilisi olan Aziz Nasırzade, daha önce İran Silahlı Kuvvetleri'nde genelkurmay başkan yardımcılığı görevinde bulunuyordu. 2021 yılına kadar ise İran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı.

        İsmail Hatib

        Yaş: 64, öldüğü doğrulandı

        Görev: İstihbarat Bakanı

        HAYATTA OLANLAR

        Mesud Pezeşkiyan

        Yaş: 71, hayatta
        Görevi: İran Cumhurbaşkanı

        Mesleği doktor olan Mesud Pezeşkiyan, 2024’te siyasi, sosyal ve ekonomik reform vaadiyle cumhurbaşkanı seçildi. ABD ile yeniden müzakerelere girerek yaptırımları sona erdirme sözü vermişti.

        Ancak ekonomik krizi kontrol altına alamaması ve Washington ile yürütülen nükleer görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle giderek etkisizleşti.

        Muhammed Kalibaf

        Yaş: 64, hayatta
        Görevi: İran Meclis Başkanı, askeri koordinatör

        Muhafazakar bir siyasetçi olan Kalibaf, polis teşkilatı ve İran’ın füze programını yöneten Devrim Muhafızları ile yakın ilişkilere sahip. Kitlesel protestoların bastırılmasında önemli rol oynadı. Daha önce Devrim Muhafızları’nın hava kuvvetlerinde komutanlık yaptı, ardından emniyet genel müdürü oldu ve sonrasında Tahran belediye başkanlığı görevini üstlendi.

