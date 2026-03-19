Galatasaray son durumu açıkladı: Osimhen'de kırık tespit edildi, Lang ameliyat olacak!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapılan maçta sakatlanan futbolculardan Victor Osimhen'in kolunda kırık tespit edildiğini, başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang'ın ise ameliyata alınacağını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya geldi.
OSIMHEN KOLUNDAN SAKATLANDI
Osimhen karşılaşmanın 10. dakikasında koluna darbe aldı ve tedavi gördü. İlk yarı boyunca oyunun durduğu dakikalarda tedavi gören Osimhen, ikinci yarıda ise sahaya çıkmadı.
NOA LANG PARMAĞINDAN SAKATLANDI
Karşılaşmanın 76. dakikasında sol kanatta topla buluşan Noa Lang son çizgiye inip ortasını açmak isterken top oyun alanın dışına çıktı. Pozisyonun devamında reklam panolarına çarpan Noa Lang kendisini yere bıraktı. Hollandalı yıldız sedye ile sahadan çıkmak zorunda kalırken yayıncı kuruluş ise Lang'ın parmağının koptuğunu ifade etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da oyuncuyla ilgili, "Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Burada hastaneye gidecek. Kötü bir yaralanma var." dedi.
KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, iki futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.
"SAĞ KOLUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ"
Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
"LANG OPERASYON GEÇİRECEK"
Açıklamada, Noa Lang'ın mücadelede reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan sağ el başparmağında ciddi kesik olduğu ve Liverpool'da kulüp sağlık ekibinin katılacağı bir operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.
Ayrıca HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve takım doktoru Yener İnce, Noa Lang ile Victor Osimmhen’in sakatlıkları nedeniyle Türkiye’ye dönmedi, şu anda İngiltere’deler. İnce, Osimhen’in kolundaki kırık nedeniyle ileri tetkikler yapacak.