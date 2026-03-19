ABD'li fonların borsadaki varlığı 3 ayda 7,6 milyar dolar arttı

Borsa İstanbul, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana yüzde 4,3 düşerek 13 bin 115 puana indi. Yanı başımızdaki savaşa rağmen düşüşün bu kadar sınırlı olması bir çok uzman hatta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından da 'Oldukça dirençli bir duruş sergilendiği' şeklinde yorumlandı.

Net enerji ithalatçısı olan Türkiye borsasının savaşın en çok vurduğu alan olan petrol fiyatlarına rağmen ve petrol fiyatlarının da uygulanmakta olan dezenflasyon ve faiz indirimi sürecini olumsuz etkileyeceği de ortadayken bu kadar az etkilenmesinin nedeni ne?

SAVAŞTAN ÖNCE 3,1 MİLYAR DOLARLIK ALIM

Bu sorunun cevabını sanırım geçmişe yani savaş öncesi duruma dönerek daha iyi anlayabiliriz. Borsa İstanbul savaştan önceki iki ayda yüzde 26 değer kazanmıştı. Bu yükselişte de temel belirleyici yabancı fon girişleriydi. Merkez Bankası rakamlarına göre savaştan önceki Kasım 2025'in son haftasının ardından 12 hafta peş peşe yabancı sermaye borsaya aktı ve toplamda 3,1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Savaşın başladığı hafta yabancıların 755 milyon dolarlık hisse sattığını da not ederek devam edelim.

ABD'LİLERİN BORSADAKİ VARLIĞI 732 MİLYAR LİRA

ARTAN TUTARIN YÜZDE 68'İ ABD'DEN

Peki bu alımı yapalar kimlerdi? Ünlü ABD'li fon Black Rock'ın borsadan alım yaptığını bununla da yetinmeyip 'burası güvenli' sinyali vermek için açıklama yaptığını hatırlayalım. Şimdi dönüp rakamlara bakalım. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kayıtlarına göre Borsa İstanbul'da yabancıların varlığı kasım ayından şubat sonuna kadar 435 milyar lira artarak 2 trilyon 346 milyar liradan 2 trilyon 841 milyar liraya çıktı. Artan tutarın 335 milyar lirası (7,6 milyar dolar) yani yüzde 68'i ABD'ye ait. ABD'lilerin borsadaki varlığı Kasım 2025'te 497 milyar lirayken bu rakam şubat sonunda 732 milyar liraya ulaştı. Hatta şubat ayında diğer ülkelerden gelen sermaye frene basarken ABD'li fonların varlığı 32 milyar lira daha artış kaydetmiş. Bu rakam elbette net yatırım tutarı değil, içinde mevcut hisselerdeki artış nedeniyle portföyde yarattığı büyüme de var.

Sonuçta rakamlardan borsaya son üç ayda yabancı sermaye olarak gelen tutarın büyük bölümünün ABD kaynaklı olduğu anlaşılıyor. Nitekim, kasım ayından şubat sonuna kadar Borsa İstanbul'daki ABD'li fon sayısı 45 arttı ve 953'e ulaştı. ABD'nin bu kadar yaptırım yaptığı bir ülkede hem siyasi hem ekonomik sinyal etkisi sanırım tartışılmaz ve borsanın bu kadar dirençli olmasını da açıklayan faktörlerin başında geliyor.

ABD YATIRIM TUTARINDA KATAR'I GEÇTİ

BİRLEŞİK KRALLIK DA DESTEK OLMUŞ

Diğer ülkelere baktığımızda ise ABD'den sonra en büyük varlığı gözüken Katar'ın (QNB Finansbank nedeniyle) 10 olan yatırımcı sayısı yerinde sayarken yatırım tutarı küçük bir azalış ile 773 milyar liradan 719 milyara geriledi. Birleşik Krallık vatandaş ve fonlarının varlığı ise 337 milyar liradan Ocak 2026'da 476 milyar liraya çıktıktan sonra 457 milyar liraya indi. Genellikle 'bıyıklı yabancı' denilen Türk vatandaşlarının kullandığı vergi cenneti ülkelerden birisi olan Cayan adaları kaynaklı yatırım tutarı da Kasım 2025'te 53 milyar lirayken bu rakam 70 milyara ve aynı statüdeki Lüksemburg kaynaklı yatırım tutarı da 100 milyardan 133 milyara yükseldi. Hollandalıların borsadaki varlığı da 3 ayda 134 milyar liradan 145 milyara ulaştı. İrlandalıların varlığı da 20 milyar lira artarak 77 milyara çıktı.

BORSADA ABD'Lİ FONLARIN SAYISI 3 AYDA 45 ARTTI 953'E ÇIKTI

