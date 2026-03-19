        Haberler Dünya CANLI | ABD-İsrail İran Savaşı'nın 20. günü! Yaşanan son gelişmeler neler? | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nın 20. günü! Yaşanan son gelişmeler neler?

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 20 gündür sürüyor. Gece boyu Tahran ve Tel Aviv'de patlama sesleri duyuldu. İran, Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattı. Suudi Arabistan, İran'ın "yanlış hesap" yaptığını söyledi. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 19.03.2026 - 07:28 Güncelleme:
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!

        BAE İRAN FÜZELERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.

        Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, şu anda İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA ve diğer hava araçlarını engellemeye çalışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.

        İRAN VE HİZBULLAH İSRAİL'İN KUZEYİNİ HEDEF ALDI

        ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran ve Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in kuzeyini füze ve roketlerle hedef aldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiği, hava savunma sistemlerinin İran füzesini önlemeye çalıştığı ve halkın korunaklı alanlarda bulunması gerektiği bildirildi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan İsrail'e yaklaşık yarım saat arayla iki dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in tüm kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını belirterek füzelerin açık alana düştüğünü ileri sürdü.

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ilk belirlemelere göre saldırıda isabet alan, ölen ya da yaralananın olmadığını açıkladı.

        BAHREYN: GÜVENLİ BÖLGEYE GİDİN

        Suudi Arabistan, İran’dan atılan 5 insansız hava aracını (İHA) hava savunma sistemleriyle engellediğini duyururken, sirenlerin çaldığı Bahreyn’de "güvenli bölgeye gidilmesi" çağrısı yapıldı.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Riyad'a ve ülkenin doğusundaki bölgelere fırlatılan 5 İHA'nın engellenerek imha edildiği belirtildi.

        Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilerek, "en yakın güvenli bölgeye gidilmesi" istendi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, daha önce gün içinde İran'dan fırlatılan 13 İHA ile bir balistik füzenin engellendiği açıklamıştı.

        KATAR: İRAN SANAYİ BÖLGESİNE YENİDEN SALDIRDI

        Katar, dün füzelerle vurulan ve ülkenin en önemli sıvılaştırılmış gaz tesislerini barındıran Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne İran tarafından yeniden saldırı düzenlendiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

        Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ne düzenlediği saldırı hakkında bilgi verildi.

        Açıklamada, Katar'ın İran’dan atılan balistik füzelerle saldırıya uğradığı ve bu saldırının Ras Laffan Sanayi Bölgesi’ni hedef alarak hasara yol açtığı bildirildi. Katar İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da sivil savunma ekiplerinin, Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangına müdahale ettiği belirtildi.

        TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

        ABD ile İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan yapılan misillemenin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı ve korunaklı bölgelere girilmesi gerektiği kaydedildi.

        İran füzeleri nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı. Tel Aviv'de önleme füzelerinin ateşlendiği görülürken gökyüzünden güçlü patlama sesleri geldi.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ülkenin merkezindeki birçok kentin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'da da sirenlerin çaldığını belirtti.

        SUUDİ ARABİSTAN: İRAN YANLIŞ HESAP YAPTI

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarına ilişkin "yanlış hesap yaptığını" belirtti.

        Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da Arap ve İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen olağanüstü toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

        Bin Ferhan, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, eğer Körfez ülkelerinin karşılık vermeye gücünün yetmeyeceğini düşünüyorsa yanlış hesap yapıyor." dedi.

        İran'ın bölge ülkelerine yönelik tekrarlanan saldırıları ve iyi komşuluk ilkelerini ihlal etmesi nedeniyle güvenin çöktüğünü vurgulayan Bin Ferhan, Tahran yönetimini hedeflerine ulaşmak için "şantaj politikası" izlemekle suçladı.

        İRAN BASRA KÖRFEZİNE KIYISI OLAN ÜLKELERİN ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRDI

        İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin enerji tesislerine yeni füze saldırısı başlattığı bildirildi.

        İran devlet televizyonu, İran'ın Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkelere yeni saldırı dalgasını duyurdu. Açıklamada, "İran’a saldırıya ev sahipliği yapan Basra Körfezi kıyısı ülkelerinin enerji tesislerine yönelik yeni füze saldırısı başladı." ifadesi kullanıldı.

        Yeni saldırı dalgasının, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da bölge ülkelerinin son gelişmeleri ele aldıkları toplantının ardından gerçekleştiği belirtiliyor.

        Gün Başlıyor - 18 Mart 2026 (Ali Laricani Hayatını Kaybetti)

        Tel Aviv'de sirenler gece boyu çaldı. Hizbullah'ın misillemeleri sürüyor. Beyrut'ta hava saldırısı: 6 ölü. İsrail saldırılarında bilanço artıyor. Bahçeli'den 18 Mart mesajı. Anzakların gözünden Çanakkale Zaferi. Tel Aviv'de art arda patlamalar yaşandı. Ali Laricani hayatını kaybetti. Besic Komutanı ...
        G.Saray'dan Devler Ligi'ne acı veda!
        Galatasaray'da Lang'ın talihsiz anı: Parmağı koptu!
        Manisa'da can pazarı! 2 ölü, 5 yaralı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Restoranda dehşet anları
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        Koç Holding'in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
