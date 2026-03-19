BAE İRAN FÜZELERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellemeye çalıştığını bildirdi.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "BAE hava savunma sistemleri, şu anda İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı koyuyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA ve diğer hava araçlarını engellemeye çalışmasından kaynaklandığı ifade edildi. Olayla ilgili can kaybı ya da hasara ilişkin bir bilgi verilmedi.