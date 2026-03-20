        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Akaryakıt pazarında dengeler değişti - Enerji Haberleri

        Orta Doğudaki gerilim Avrupa akaryakıt pazarında dengeleri değiştirdi

        Orta Doğu'daki gerilimin küresel enerji piyasalarında oluşturduğu sarsıntı, Avrupa genelinde akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 03:12 Güncelleme:
        Akaryakıt pazarında dengeler değişti

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "Haftalık Petrol Bülteni" verilerine göre, akaryakıt fiyatlarındaki artış hızı Almanya dışındaki ülkelerde ivme kazandı.

        Saldırıların ilk günlerinde Almanya'da, diğer AB ülkelerine kıyasla çok daha hızlı yükselen fiyatlar, son bir haftada komşu ülkelerin de arayı kapatmasıyla dengelendi.

        DİZEL FİYATLARI BENZİNİ GERİDE BIRAKTI

        Özellikle Danimarka, dizel fiyatlarındaki artış oranında Almanya'yı geride bırakırken Avusturya'daki fiyat artış hızı da Alman piyasasıyla neredeyse eşitlendi. Mevcut tabloda Polonya, Çekya, Lüksemburg ve Belçika, vergi avantajları nedeniyle halen Almanya'dan daha ucuz akaryakıt sunsa da bu ülkelerdeki "akaryakıt turizmi" cazibesini kısmen yitirmeye başladı.

        Orta Doğu'da 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla artan gerilimin nakliye ve lojistik maliyetleri üzerindeki doğrudan etkisi, dizel yakıt üzerindeki baskıyı artırdı.

        HOLLANDA VE DANİMARKA ZİRVEDE

        Avrupa'da akaryakıtın en pahalı olduğu ülkeler listesinde Hollanda ve Danimarka ilk sıraları paylaşıyor. 1000 litre bazında yapılan hesaplamalara göre Hollanda, ortalama 2 bin 262 avro ile kıtanın en pahalı benzinini satarken, dizel fiyatında da 2 bin 264 avro ile zirvede yer alıyor. Danimarka; benzin fiyatında 2 bin 178 avro, dizelde ise 2 bin 208 avro ile Hollanda'yı yakından takip ediyor. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da ise benzin fiyatı 2 bin 85 avro, dizel ise 2 bin 146 avro seviyesinde bulunuyor.

        EN UCUZ AKARYAKIT BULGARİSTAN VE MALTA'DA

        Vergi yükü ve harç farklılıkları, bazı üye ülkelerde fiyatların çok daha makul seviyelerde kalmasını sağlıyor. Bulgaristan, 1331 avro ile AB içindeki en ucuz benzin fiyatına sahip ülke konumunu sürdürüyor. Malta ise 1210 avro ile dizel yakıtın en ekonomik olduğu ülke olarak öne çıkıyor. Polonya ve Romanya'da da fiyatlar, Avrupa ortalamasının oldukça altında kalarak 1500-1700 avro bandında seyrediyor.

        Kış döneminin sonuna yaklaşılmasına rağmen ısınma amaçlı gaz yağı fiyatlarında da ülkeler arası büyük farklar gözlemleniyor. Danimarka'da 2 bin 215 avroya kadar çıkan ısınma yakıtı maliyeti, Malta’da 1000 avro seviyesinde bulunuyor.

        ALMANYA'DAN "AVUSTURYA MODELİ" HAMLESİ

        Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı Alman hükümet koalisyonu, Federal Meclise (Bundestag) yeni bir önlem paketi sundu. "Avusturya Modeli" olarak bilinen düzenlemeye göre, akaryakıt istasyonları fiyatları günde sadece bir kez (saat 12.00’de) artırabilecek, fiyat indirimleri ise günün herhangi bir saatinde yapılabilecek. Bu düzenlemeyle gün içindeki aşırı dalgalanmaların önüne geçilmesi ve tüketiciler için öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor.

        Alman Otomobil Kulübü (ADAC) verilerine göre, Orta Doğu'da askeri çatışmaların başladığı şubat sonundan bu yana Almanya'da dizel fiyatı 42 sent, E10 tipi benzin fiyatı ise yaklaşık 27 sent artış gösterdi.

        Savaşın 21. gününde yaşananlar!
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        The Economist'ten savaş yorumu: Kör öfke
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Kaygan yol faciası! Bir aileden 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
