ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırılardan bu yana ABD'nin İran'a karşı savaştaki hedeflerinin değişmediğini söyledi.

Hegseth, hedeflerin İran'ın füze rampalarını, savunma sanayi üssünü ve donanmasını imha etmek ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün, şimdiye kadarki en güçlü saldırımızı gerçekleştireceğiz. Her gün daha büyük saldırılar yapıyoruz. Kazanıyoruz. İran'ın 11 denizaltısı yok edildi. Bu savaş eski savaşlar gibi değil.

İran'ın yeni balistik füze üretme kapasitesi en fazla zarar gören taraf oldu. Drone üretimleri %90 azaldı.

Bugüne kadar İran genelinde ve ülkenin askeri altyapısında 7000'den fazla hedefi vurduk. Bu, kademeli bir artış değil. Bu, hassas bir şekilde uygulanan ezici bir güçtür.

Benim ve Başkan Trump'ın bakışı net: Elbette bunu sonuna kadar götüreceğiz. Onların fedakarlığını onurlandıracağız.”

