Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç! | Son dakika haberleri

        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!

        Muğla Bodrum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı

        Giriş: 19.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

        AA'da yer alan habere göre Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Sırmalı, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı. Polis ekipleri de sürücü ve yolculara bilgilendirici broşür dağıttı.

        Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Sırmalı, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        "25 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI"

        Bir gün içerisinde ilçeye 25 bin aracın giriş yaptığını ifade eden Sırmalı, şöyle konuştu:

        "Bodrum'a tatil süresi içerisinde yaklaşık 100 bine yakın misafir bekliyoruz. 294 otelimiz şu an itibarıyla açık, yaklaşık yarıya yakın doluluk kapasitesi var. Bugün uygulama noktasında yolculuk yapan vatandaşlarımızın bayramını kutladık ve denetimleri gerçekleştirdik. Bayram süresi boyunca polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz olmak üzere 664 personel ve 157 ekibimiz görev alacaklar."

        Sırmalı, vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları uyarısında bulunarak Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu kaydetti.

        Fotoğraflar: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tekirdağ'da "İsrafsız Ramazan Sofraları" iftar programı düzenlendi

        Sıfır Atık Vakfı tarafından başlatılan, paylaşmayı, kardeşlik ruhunu köy ölçeğinde yaşatmayı, kadın emeğini desteklemeyi ve gıda israfına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan "İsrafsız Ramazan Sofraları" projesinin üçüncü durağı Tekirdağ oldu. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
