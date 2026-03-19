Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

AA'da yer alan habere göre Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde zaman zaman yoğunluğa neden oldu.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, ilçe girişindeki Torba uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Sırmalı, daha sonra durdurulan sürücülerin bayramını kutladı. Polis ekipleri de sürücü ve yolculara bilgilendirici broşür dağıttı.

Misafirlerin ilçede bayram tatilini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Sırmalı, güvenlik güçlerinin ve belediyenin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi.

"25 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI"

Bir gün içerisinde ilçeye 25 bin aracın giriş yaptığını ifade eden Sırmalı, şöyle konuştu:

"Bodrum'a tatil süresi içerisinde yaklaşık 100 bine yakın misafir bekliyoruz. 294 otelimiz şu an itibarıyla açık, yaklaşık yarıya yakın doluluk kapasitesi var. Bugün uygulama noktasında yolculuk yapan vatandaşlarımızın bayramını kutladık ve denetimleri gerçekleştirdik. Bayram süresi boyunca polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz olmak üzere 664 personel ve 157 ekibimiz görev alacaklar."

Sırmalı, vatandaşlara trafikte dikkatli olmaları uyarısında bulunarak Bodrum'un her mevsim güzel olduğunu kaydetti.

Fotoğraflar: DHA