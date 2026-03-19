        Haberler Bilgi Yaşam On bir gün uyumayınca sonuçları bakın ne oldu! Randy Gardner'ın "uykusuzluk" deneyi: 11 gün yani 264 saat boyunca uyumadı!

        11 gün boyunca hiç uyumamak mümkün mü? 1964'te bir lise öğrencisinin gerçekleştirdiği deney, bu soruya çarpıcı bir yanıt veriyor. Peki uykusuzluk insan bedeninde ve zihninde neleri değiştiriyor? İşte detaylar!

        Giriş: 19.03.2026 - 07:30 Güncelleme:
        Uykusuz kalmanın sınırları ne kadar zorlanabilir? Randy Gardner’ın 11 gün süren deneyimi, halüsinasyonlardan zihinsel çöküşe kadar birçok etkiyi gözler önüne serdi. İşte detaylar!

        REKOR KIRMA MERAKIYLA BAŞLAYAN DENEY

        1964 yılında 17 yaşındaki lise öğrencisi Randy Gardner, bilimsel bir merak ve rekor kırma isteğiyle tarihe geçecek bir deneye imza attı. Gardner, tam 11 gün boyunca hiç uyumamayı başardı. Bu süreçte bilim insanları ve doktorlar, genç öğrenciyi yakından izleyerek uykusuzluğun insan bedeni ve zihni üzerindeki etkilerini kayıt altına aldı.

        İLK GÜNLER: BASİT YORGUNLUK BELİRTİLERİ

        Deneyin ilk birkaç günü görece daha hafif geçti. Gardner’da dikkat dağınıklığı, hafıza sorunları ve basit koordinasyon bozuklukları görülmeye başlandı. Ancak bu belirtiler, çoğu insanın birkaç saatlik uykusuzlukta bile yaşayabileceği türdendi. Asıl dramatik değişimler ilerleyen günlerde ortaya çıktı.

        ORTA SÜREÇ: HALÜSİNASYON VE PARANOYA

        Uykusuzluğun 5. gününden itibaren Gardner’ın zihinsel durumu hızla bozuldu. Halüsinasyonlar görmeye başladı, nesneleri yanlış algıladı ve gerçeklik duygusu zayıfladı. Aynı zamanda paranoya belirtileri ortaya çıktı; çevresindekilere karşı güvensizlik geliştirdi. Basit görevleri yerine getirmek bile zorlaşmaya başladı.

        SON GÜNLER: CİDDİ ZİHİNSEL ÇÖKÜŞ

        10. ve 11. günlerde Gardner’ın bilişsel fonksiyonları ciddi şekilde zarar gördü. Konuşma bozuklukları, dikkat eksikliği ve aşırı yorgunluk en belirgin semptomlar haline geldi. Buna rağmen hayati bir organ yetmezliği yaşanmaması, bilim dünyasında dikkat çekici bir bulgu olarak değerlendirildi.

        UYKU GERİ DÖNÜŞÜ VE TOPARLANMA

        Deneyin sonunda Gardner, uzun bir uyku sürecine girdi. İlginç şekilde, vücudu kısa sürede toparlandı ve kalıcı ciddi bir hasar gözlemlenmedi. Ancak uzmanlar, bu tür aşırı uykusuzluk deneylerinin ciddi riskler taşıdığını ve tekrarlanmasının tehlikeli olabileceğini vurguluyor.

        Kaynak: NPR, BBC, NDTV

