        Haberler Dünya ABD basını iddia etti: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandırma sürecinde | Dış Haberler

        ABD basını iddia etti: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandırma sürecinde

        ABD basını, ABD'nin Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandırma sürecinde olduğunu iddia etti. Gazetenin haberine göre, İran'a yönelik başlatılan operasyonların ardından ABD bölgeye yaklaşık 8 bin askeri personel gönderecek

        Giriş: 20.03.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABD basını: ABD Orta Doğu'ya ilave personel konuşlandıracak
        ABD ordusunun, İran'a karşı operasyonlarda görev yapan birliklere takviye amacıyla yaklaşık 8 bin askeri personeli Orta Doğu'ya konuşlandırma sürecini hızlandırdığı öne sürüldü.

        ABD'de yayın yapan Newsmax televizyon kanalının ismini açıklamak istemeyen dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD, bölgeye yönelik askeri sevkiyat sürecini hızlandırıyor.

        Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu ile 11'inci Deniz Piyade Seferi Birliği'nin planlanandan daha önce harekete geçtiğini ileri süren yetkililer, bu birliklerin Hint-Pasifik üzerinden Orta Doğu'ya doğru yola çıkmasının beklendiğini iddia etti.

        Yetkililer, Boxer Amfibi Hazır Görev Grubu'nun halihazırda Orta Doğu'ya ilerlediği iddia edilen USS Tripoli gemisine katılacağını aktardı.

        Bununla birlikte 6 amfibi geminin, 4 bin ila 5 binini deniz piyadelerinin oluşturduğu yaklaşık 8 bin askeri personeli bölgede görev yapmak üzere sevk etmiş olacağı iddia ediliyor.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Orta Doğu'ya 5 bin deniz piyadesi ve denizciden oluşan bir amfibi hazır grubu göndereceği öne sürülmüştü.

        ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

        ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı mesajı: İnşallah bedelini ödeyecekler
        Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti
        6 ülkeden Hürmüz'e dair ortak açıklama
        Trump'tan 'Pearl Harbor' esprisi
        Pezeşkiyan: Dünya karşı durmazsa bu ateş birçoklarını yakacak
        Televizyon sunuculuğundan Trump'ın Savunma Bakanlığı'na
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Antalya'da yangın faciası: 5'i çocuk, 6 ölü
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        "İyi bayramlar"
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        "Sevgilimden!"
        Eğlenmek için geldi kâbusu yaşadı... 1 milyon TL'lik çukur tazminatı!
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Gözyaşlarına boğuldu
        Üçüncü kez evleniyor
        Gurbetçi işçinin sigortasına dikkat!
        Her yerde yağış var!
        Atlanan kahvaltı sağlığı nasıl etkiliyor?
        Gözlerimizin gece modu nasıl çalışıyor?
