        6 ülkeden Hürmüz Boğazı'na dair ortak açıklama | Dış Haberler

        6 ülkeden Hürmüz Boğazı'na dair ortak açıklama

        Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 23:43 Güncelleme:
        Açıklamada, "İran tarafından Körfez'de silahsız ticari araçlara yönelik son saldırıları, petrol ve doğal gaz tesisleri başta olmak üzere sivil altyapılara yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kapatılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

        Bölgedeki saldırılardaki tırmanıştan endişe duyulduğuna işaret edilen açıklamada, "İran'ı tehditlerini, mayın döşeme operasyonlarını, insansız hava aracı ve füze saldırılarını, ticari seyrüsefere yönelik boğazı tıkayan tüm girişimlerini durdurmaya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2817 no'lu kararına uymaya çağırıyoruz." denildi.

        Açıklamada, seyrüsefer özgürlüğünün uluslararası hukukun temel ilkelerinden biri olduğu vurgulanarak, İran'ın eylemlerinin etkisinin dünyanın her yerinde hissedildiği savunuldu.

        Küresel denizcilik taşımacılığına yönelik bu tür dış müdahalelerin ve enerji tedarik zincirlerinin aksatılmasının dünya barışı ve güvenliği için tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki petrol ve doğal gaz tesisleri dahil sivil altyapılara yönelik saldırılara ara verilmesi istendi.

        Açıklamada, "Boğazda seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazırız. Hazırlık planlamasına katkı sağlayan ülkelerin taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) koordineli bir şekilde petrol rezervlerinin kullanımına izin vermesinin memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, enerji pazarının istikrara kavuşması için üretici ülkelerle birlikte çalışarak üretimin artırılması dahil farklı tedbirler alınacağı kaydedildi.

        Açıklamada, tüm ülkelerden uluslararası hukuka uyması istendi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tel Aviv'de füze binaya isabet etti

        İran'ın misilleme füzelerinden düşen şarapnel Tel Aviv'de bir binaya isabet etti  

        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 5 maç sonra devirdi!
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Dolmabahçe'de kazanan Beşiktaş!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Eşekli soygunda yeni gelişme
        Eşekli soygunda yeni gelişme