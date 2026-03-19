        Haberler Gündem Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

        Kaygan yol faciası! Baba-oğul yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

        Nevşehir-Aksaray karayolunda sağanak yağışın kayganlaştırdığı yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 21:38 Güncelleme:
        Nevşehir'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada baba-oğul hayatını kaybetti, 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir - Aksaray karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Yasin Çiğdem yönetimindeki otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray yönünden gelen Hasan Sarıyıldız idaresindeki minibüs de kaza yapan araçlara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk kontrollerinde sürücü Mehmet Gültekin Cingitaş ile otomobilde bulunan oğlu Aras Cingitaş’ın hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi. Kazada araçta sıkışan sürücüsü Yasin Çiğdem ise itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.

        Yaralılar olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Baba-oğulun cansız bedenleri ise hastane morguna götürüldü.

        Basan mensuplarına açıklama yapan diğer araç sürücüsü Hasan Sarıyıldız ise “Aksaray yolundan Nevşehir’e geliyordum. Burada arabanın biri bana vurur, vurmaz sağa doğru döndüm refüjden aşağı kendimi savruldum başka çare yoktu tabelaya çarptım” dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Spor Bülteni - 18 Mart 2026 (Galatasaray Çeyrek Final İçin Sahada)

        Galatasaray çeyrek final için sahada. Fenerbahçe zirve yarışından kopmadı. Sarı Lacivertliler Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup etti. Sadettin Saran: "Vazgeçmek yok, pes etme lüksümüz yok". A Milliler 2026 Dünya Kupası'nı garantiledi. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

