İran: F-35 savaş uçağını vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD’ye ait F-35 savaş uçağının, İran’ın orta kesimlerinde İran hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu ve savaş uçağının ağır hasar aldığı" ifade edildi.

Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, "ağır hasar alan ait F-35 savaş uçağının akıbetinin henüz netleşmediğini ancak düşme ihtimalinin yüksek olduğunu" belirtti.

Aynı şekilde, İran medyası, ABD’ye ait F35 uçağının vurulduğu anlara ait olduğu aktarılan hava savunma sistemlerinin termal kamerasıyla kaydedilmiş, bir savaş uçağının uçaksavar füzesiyle hedef alındığı görüntüler paylaştı.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da görev yapan F-35 uçağının bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını doğruladı.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında savaş görevi kapsamındaki uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı" iddialarına yanıt verdi.

İran semalarında uçan F-35'in bölgedeki bir ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit eden Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilot stabil bir durumda. Olayı soruşturuyoruz." ifadesini kullandı.

CNN televizyonunun iki kaynağa dayandırdığı haberinde, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateş sonucu hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı belirtilmişti.