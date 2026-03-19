        Haberler Gündem 3. Sayfa Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım! | Son dakika haberleri

        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!

        Yalova'da geçtiğimiz günlerde kucağında bebeği ile darp edilen Muhammet Baca'nın 8 yaşındaki oğlu, sokakta başına atılan taşla yaralandı. Taş atılma olayını görmediğini fakat davalık olduğunu ve aileden tehditler almaya devam ettiğini söyleyen baba Baca, "Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef" dedi. Baca ayrıca evini satışa çıkardığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Yalova'da komşuları tarafından kucağındaki 14 aylık bebeği İ. ile darp edilen Muhammet Baca'nın (34) oğlu F.M. (8), sokakta oynarken başına atılan taşla yaralandı.

        DHA'nın haberine göre taş atılma olayını görmediğini fakat davalık olduğunu aileden tehditler almaya devam ettiğini söyleyen baba Baca, "Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef" dedi.

        Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu Baca ailesinin, binada oturan başka bir aileyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta Muhammet Baca evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu S.E. ile karşılaştı. Komşusunun kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden Muhammet Baca, jandarmaya ihbarda bulundu. Baca, adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İ. ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine Muhammet Baca, kızını kucağına aldığı sırada, komşusunun kardeşi Ş.E.'nin sopalı saldırısına uğradı.

        JANDARMAYA KAVGAYI GÜÇLÜK AYIRDI

        Baca ve kucağındaki kızı, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Muhammet Baca’nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı.

        AĞABEY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından Ş.E. ile S.E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. Muhammet Baca şikayetçi oldu, gözaltına alınan Ş.E. tutuklandı. S.E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Muhammet Baca'nın aralarındaki husumet nedeniyle S.E. hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan S.E., tehdit mesajları aldığını öne sürdü.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede; Ş.E. hakkında babaya yönelik saldırı nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebeğe saldırıya yönelik de 9 yıldan 27 yıla kadar hapis istendi. Hukuki süreç devam ederken, öte yandan Baca ailesinin 8 yaşındaki çocukları F.M., 15 Mart'ta sokakta oyun oynarken başına atılan taşla yaralandı. Olay sonrasında aile, jandarmaya giderek ifade verdi.

        "HALA TEHDİTLER ALIYORUZ"

        Muhammet Baca, "Hala aynı şahıslardan, sanal medyadan tehditler alıyoruz. Mesela bazı fotoğraflarımızın altına yorumlar yazmışlar. 'Jandarma evinizin önünde beklemezse evinize giremezsiniz, süs köpeği' diye. Husumetli olduğumuz şahıslar böyle paylaşımlar yapmış. 2 gün önce de yine oğlumun kafasına taş vurulmuş. Jandarmaya gittik, yine tutanak tuttuk. Hastanede tomografi çekildi. Adliyede tekrar şikayetçi olacağız. Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef. Taş atılma olayında da ben yine evdeydim. Olayı gerçekten görmedim. Akşam iftara yakın 2 saat kala uyandığımda eşim söyledi. Jandarma gelmişti zaten. Jandarmaya biz akşam gittik, ifade verdik. Tutanak tuttular. Olayı da görmedim. Çocuk da taş atanı görmemiş" diye konuştu. Baba ayrıca evini satışa çıkardığını söyledi.

        Cezaevinden kurtulmak için çocuk doğuran hırsızlar için hakimden çarpıcı başvuru: "İnfaz ertelemesi suistimal ediliyor"

        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bodrum doldu taştı! 1 günde 25 bin araç!
        Ramazan Günlüğü
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Motosiklet sürücüleri dikkat! Türkiye’de de artıyor!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80’inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
