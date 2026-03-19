        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Beşiktaş-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK Kasımpaşa canlı izle - Kasımpaşa Haberleri

        Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa! İşte Sergen Yalçın'ın muhtemel 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar rakibini mağlup ederek Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa da güçlü rakibi karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 09:57 Güncelleme:
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Kasımpaşa'yı konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

        2

        Ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 49 puanla 4. sırada girdi.

        Siyah-beyazlılar, rakibini yenerek milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisine 3 puanla gitmeyi hedefliyor.

        3

        Kasımpaşa ise Süper Lig'de çıktığı 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Son olarak geçen hafta Eyüpspor'u tek golle geçen lacivert-beyazlılar, ligde elde ettiği 24 puan ve averajla 14. basamakta kendine yer buldu.

        Konuk ekip, Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın hesabını yapıyor.

        4

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde takımda 3 eksik bulunuyor.

        Siyah-beyazlılarda hazır olmayan savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvet El Bilal Toure'nin milli aranın ardından takıma dönmeleri bekleniyor.

        Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut'un da müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

        5

        2 İSİM CEZA SINIRINDA

        Beşiktaş'ta iki oyuncu Kasımpaşa maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor.

        Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olacak.

        Sakatlığı nedeniyle kadroda olması beklenmeyen Emirhan Topçu da ceza sınırında bulunuyor.

        6

        BEŞİKTAŞ SON 5 MAÇTA YENEMEDİ

        Siyah-beyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta galip gelemedi.

        Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Tarafların, sezonun ilk yarısında oynadığı maç, yine 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etti.​​​​​​​

        7

        YALÇIN, BELÖZOĞLU'NU YENEMİYOR

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu'na karşı yönettiği takımlarla galip gelemedi.

        İki teknik adam, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

        Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021'de RAMS Başakşehir'i yönettiği dönemde Yalçın'ın ekibi siyah-beyazlıları 3-2 mağlup etti.

        Tecrübeli teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla karşı karşıya geldi. Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı MKE Ankaragücü, Antalya'da karşılaşmış ve müsabaka 1-1 sona ermişti.

        8

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:

        Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon-gyu Oh

