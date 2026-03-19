        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı | Hatay haberleri | Son dakika haberleri

        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!

        Hatay'da, dere kenarında oyun oynarken dereye düşüp can veren 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar'ın cenazesi dün toprağa verildi. Oğlunu kendi elleriyle toprağa veren acılı baba Eymen Bayrakdar, evladının ilk önce terliğini dere kenarında bulduğunu ardından ekiplerin evladının cansız bedenine ulaştığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 07:48 Güncelleme:
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Hatay'da yürek yakan olay, Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşandı.

        OĞLUNU ARAMAYA BAŞLADI

        Evi mahalleden geçen derenin yakınında bulunan Abdullah Bayrakdar’tan (4) haber alamayan babası, oğlunu aramaya başladı.

        JANDARMA VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Baba ve ailenin çocuğa ulaşamaması üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye sualtı ekipleri sevk edildi.

        KÜÇÜK ÇOCUK DEREDE BULUNDU

        Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye sualtı ekipleri, derede yapılan aramada Abdullah'ı bularak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Küçük Abdullah'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Tanışma Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

        "DERENİN YANINDA TERLİĞİ VARDI"

        Oğlunun cansız bedeninden önce terliğini gören acılı baba Eymen Bayrakdar, "Oğlum çok iyi bir çocuktu. Evden dışarıya çıkmazdı. Derenin civarında oynuyordu ama dereye gitmemişti. En son baktığımda dere kenarında terliği vardı.

        Sonra gidip baktığımda ne göreceğim. Ekipler hepsi gelip görüp kurtardılar. Oğlum 4 yaşındaydı. Bugün de oğlumu defnettik" ifadelerini kullandı.

