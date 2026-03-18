Ünlü oyuncu Erkan Avcı, adını kullanarak Diyarbakır ve çeşitli tatil beldelerinde arsa ve daire satışı yapan dolandırıcılara karşı harekete geçti. Avcı, konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Son günlerde, adımı kullanılarak özellikle Diyarbakır ve çeşitli tatil bölgelerinde arsa ve daire satışı yapıldığı yönünde bilgiler tarafıma ulaşmıştır. Açık ve net şekilde belirtmek isterim ki; bu satışların, ilanların ve iletişimlerin hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Adım kullanılarak yapılan bu girişimler tamamen izinsiz ve hukuka aykırıdır. Benim adıma herhangi bir taşınmaz alım-satım süreci yürütülmemektedir. Bu tür girişimlere karşı dikkatli olmanızı, işlem yapmadan önce mutlaka resmi ve doğrulanabilir kaynaklardan teyit almanızı Önemle rica ederim. Konuyla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.