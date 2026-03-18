Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Erkan Avcı sevenlerini dolandırıcılara karşı uyardı - Magazin haberleri

        Erkan Avcı: Hukuki süreçler başlatıldı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Asil' karakterini canlandıran Erkan Avcı, adını kullanarak arsa ve daire satışı yapan dolandırıcılara karşı sevenlerini uyardı

        Giriş: 18.03.2026 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hukuki süreçler başlatıldı"

        Ünlü oyuncu Erkan Avcı, adını kullanarak Diyarbakır ve çeşitli tatil beldelerinde arsa ve daire satışı yapan dolandırıcılara karşı harekete geçti. Avcı, konuyla ilgili hukuki süreç başlattığını duyurdu.

        Ünlü oyuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Son günlerde, adımı kullanılarak özellikle Diyarbakır ve çeşitli tatil bölgelerinde arsa ve daire satışı yapıldığı yönünde bilgiler tarafıma ulaşmıştır. Açık ve net şekilde belirtmek isterim ki; bu satışların, ilanların ve iletişimlerin hiçbiriyle bir ilgim yoktur. Adım kullanılarak yapılan bu girişimler tamamen izinsiz ve hukuka aykırıdır. Benim adıma herhangi bir taşınmaz alım-satım süreci yürütülmemektedir. Bu tür girişimlere karşı dikkatli olmanızı, işlem yapmadan önce mutlaka resmi ve doğrulanabilir kaynaklardan teyit almanızı Önemle rica ederim. Konuyla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı: Mağduriyetim giderilsin

        EDİRNE'de Remzi Pajo'nun satın aldığı arsada, 15'inci yüzyıldan kalma Mahmut Ağa Camisi'ne ait kalıntılar ortaya çıktı. Pajo, arsada hiçbir işlem yapamadığını belirtip, yetkililerden mağduriyetinin giderilmesini istedi. (DHA)

        #Erkan Avcı
