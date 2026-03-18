        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu - Alışveriş Haberleri

        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliği daha hayata geçirdiklerini bildirerek, "'Güvenilir Gıda' mobil uygulamamızla, toplu tüketim ve ürün satış yerlerinde gıda ile ilgili uygunsuz gördüğünüz durumları 'çek-gönder' ile bize bildirebilir, taklit-tağşiş listelerine anında ulaşabilirsiniz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetiminde tüm kuralları değiştiren "Güvenilir Gıda" uygulamasını hayata geçirdi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

        Güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliği daha hayata geçirdiklerini belirten Yumaklı, "'Güvenilir Gıda' mobil uygulamamızla, toplu tüketim ve ürün satış yerlerinde gıda ile ilgili uygunsuz gördüğünüz durumları 'çek-gönder' ile bize bildirebilir, taklit-tağşiş listelerine anında ulaşabilirsiniz. Bu uygulama ile devletimizin denetim gücü, milletimizin bilinciyle birleşiyor, vatandaşlarımız denetim sürecinin aktif paydaşı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiyede ilk kez "takkeli cılıbıt" kuşu, Gaziantepte görüldü

        Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantepte ilk kez görülen "takkeli cılıbıt" kuşu, Türkiyede kaydedilen 504. tür oldu.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"