        Sertab Erener'in sanayi çalışanlarıyla diyaloğu gündem oldu - Magazin haberleri

        Sertab Erener: Ne olur bağırtmayın

        Yeni şarkısı için stüdyoya giren Sertab Erener, stüdyonun etrafındaki oto tamircilerinin çıkardığı sesten rahatsız oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 20:04 Güncelleme:
        "Ne olur bağırtmayın"

        Sertab Erener, yeni şarkısı 'Tuz' için stüdyoya girdiği sırada, stüdyonun yakınındaki oto tamircilerinin çıkardığı sesten dolayı çalışmalarına ara verdi.

        Şarkının kaydı sırasında gürültüden rahatsız olan Erener, sanayi çalışanlarının yanına giderek, "Biz koro kaydı yapıyoruz, ne olur bağırtmayın" ricasında bulundu.

        Erener'in uyarısı üzerine oto tamircileri, işlerinin bitmek üzere olduğunu belirterek, "Bitti, az kaldı. 5–10 dakika sonra zaten bitiyor. Siz cumartesi çalışıyorsunuz diye biz de pazar günü geldik, meğer siz de buradaymışsınız" yanıtını verdi.

        Buna karşılık Erener, "Ben kaç aydır yoktum, bu aralar yeni bir şarkıya çalışıyorum" dedi ve gülümseyerek, oto tamircilerinin yanından ayrıldı.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

