Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı

-Bu raporda en dikkat çeken sonuçlardan biri Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarının 2020 baz yılına göre %94,77 oranında azalması. Bu büyük düşüşü siz nasıl açıklıyorsunuz, hangi adımlar sayesinde bu seviyeye ulaşıldı?

Vodafone olarak sürdürülebilirliği iş stratejimizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Türkiye’de faaliyete başladığımız ilk günden bu yana dijital teknolojilerin gücünü kullanarak daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla çalışıyoruz ve etkimizi paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Bu raporda Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı 2020’ye göre %94,77 azalttığımızı gördük. Bu, net sıfır emisyon hedefine doğru attığımız en önemli adımlardan biri ve büyük ölçüde yenilenebilir enerjiye geçişimizle mümkün oldu.

-Peki bu geçiş nasıl gerçekleşti? Yenilenebilir enerji kullanımınız ne seviyede?

Nisan 2021’den beri IREC sertifikalı %100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Kendi tesislerimizde 1,36 GWh yenilenebilir elektrik ürettik ve bu kapasiteyi bir önceki yıla göre %14,28 artırdık. Toplamda yenilenebilir enerji kaynaklarından 702,53 GWh elektrik sağlayarak Kapsam 2 emisyonlarımızı tamamen sıfırladık. Bu da emisyon düşüşümüzün en güçlü dayanaklarından biri.

-IoT çözümleriniz de karbon azaltımında önemli bir rol oynuyor gibi görünüyor. Müşterilerinizin emisyonlarını ne kadar azalttınız?

Evet, IoT çözümlerimiz müşterilerimizin enerji verimliliğini artırmasına ve kaynak israfını önlemesine yardımcı oluyor. Bu sayede bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %77’lik artışla müşterilerimizin 933.371 ton karbon emisyon salımına engel olmalarına destek olduk. Yani teknolojiyi sadece kullanmıyor, aynı zamanda çözümün parçası haline getiriyoruz.

-Enerji verimliliği tarafında da yenilikçi uygulamalar var. Yapay zekâ destekli sistemleriniz ne kadar tasarruf sağladı?

Operasyonel süreçlerimizde yüksek verimli enerji yönetim sistemleri kullanıyoruz. Yapay Zekâ Destekli Dijital Termal Yönetim Uygulaması sayesinde Güç Kullanım Verimliliği’nde %10 iyileşme ve iklimlendirme altyapısında %30’a varan enerji tasarrufu elde ettik. Dört veri merkezimizde uyguladığımız Değişken Frekanslı Sürücü ile yıllık yaklaşık 1.100 MWh tasarruf sağladık; bu da 525 ton karbon emisyonunun önüne geçti ve 23 bin ağaç dikimine eşdeğer bir katkı yarattı. Yapay zekâ destekli optimizasyonlarla ise yıllık 9,6 GWh tasarrufa ulaştık – bu yaklaşık 3 bin kişinin yıllık elektrik tüketimine ve 30 bin ağaçla sağlanabilecek 4.700 ton CO₂ tasarrufuna denk geliyor.

-Atık yönetimi de çevresel performansınızın güçlü yanlarından biri. Şebeke kaynaklı e-atıklar konusunda ne kadar ilerlediniz?

Döngüsel ekonomi ilkelerine çok önem veriyoruz. Raporlama döneminde şebeke kaynaklı 2.137 ton e-atığın geri kazanım ve geri dönüşümünü, 4.508 kilo atığın yeniden kullanımını sağladık. Bunun dışında 28,57 ton operasyonel atığın tamamını geri dönüştürdük ve 18.839 mobil cihazı yeniden kullanıma uygun hale getirdik. Şebeke kaynaklı atıklarımızın %100’ünü ekonomiye geri kazandırdık.

-Bu çerçevede Gezegen İçin Bir Milyon Telefon projeniz de dikkat çekiyor. Şu ana kadar ne kadar ilerleme kaydettiniz?

Türkiye’de 2023’te başlattığımız ve küresel hedefi bir milyon telefon toplamak olan proje kapsamında bugüne kadar 500 binden fazla telefon topladık. Bu da atık azaltımına ve döngüsel ekonomiye verdiğimiz desteğin somut bir örneği.

-Toplumsal etki tarafına geçersek, Vodafone Vakfı projelerinizle kimlere ve kaç kişiye ulaştınız?

“Yapay Zekâ Yıldızları” projesiyle 55 binden fazla çocuk ve gence, “Dijital Benim İşim” ile 7 binden fazla kadına ulaştık. Bu projelerde 289 gönüllü çalışanımız yer aldı. Kırmızı Işık uygulamamız ise 382.000’den fazla indirildi ve aylık 1.000 aktif kullanıcıyla anlamlı bir etki yaratıyor.

-Kadın istihdamı ve liderlik konusunda da ilerleme var. Hedeflerinize ne kadar yaklaştınız?

2030’a kadar kadın yönetici oranını %40’a çıkarma hedefimiz vardı; 2024-25 mali yılında %44’e ulaştık. Tüm çalışanlarımızın %43’ü, yeni işe alımlarda ise %47’si kadın. Bu alanda kararlı bir şekilde ilerliyoruz.

-Genç yetenekleri şirkete kazandırma konusunda durum nedir?

Discover Genç Yetenek Programı’na 10 binden fazla başvuru aldık ve 21 farklı üniversiteden 52 genç yeteneği Vodafone ailesine kattık.

-Ekonomik performansınız da bu sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyor gibi görünüyor. Mali yıl nasıl geçti?

2024-25 mali yılında 19,1 milyar TL yatırım yaptık. Servis gelirlerimiz %83,4 büyüyerek 101,8 milyar TL’ye ulaştı. Mobil abone sayımız 25,2 milyona yükseldi ve doğrudan 3.021 kişiye istihdam sağlıyoruz.

-Son olarak, Vodafone’un sürdürülebilirlik vizyonunu nasıl özetlersiniz?

Vodafone olarak sürdürülebilirliği, ekosistemimize karşı sorumluluğumuzun ve uzun vadeli vizyonumuzun temel bir parçası olarak görüyoruz. 2010’dan bu yana uluslararası standartlarda raporlama yaparak çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizi şeffaf bir şekilde paylaşıyor, tüm çalışmalarımızı Vodafone Grubu’nun Amaç Odaklı Yaklaşımı doğrultusunda değerlendiriyoruz. 2028 itibarıyla Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırlamayı, 2040 yılında ise Net Sıfır olmayı taahhüt ediyoruz. YEO Enerji iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yenilenebilir enerji projesiyle doğrudan enerji ihtiyacımızın yüzde 35’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Raporlama döneminden sonra lansmanını gerçekleştirdiğimiz Dünya İçin Lazım projemizle de sürdürülebilirliği yalnızca operasyonlarımızda değil, toplumsal etki alanında da güçlendirmeye devam ediyoruz.