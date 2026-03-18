        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bayramda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Bayramda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz

        Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 07:43 Güncelleme:
        Bayramda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz

        Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı tatili süresince otoyol, köprü ve toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına karar verildi.

        Karar kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler 19 Mart Perşembe günü saat 00.00'dan başlayarak 22 Mart Pazar gece yarısına kadar ücretsiz sağlanacak.

        Şehir içi ulaşımda ise ücretsiz seyahat dönemi 20 Mart Cuma günü başlayacak.

        Bu kapsamda vatandaşlar Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme ve İstanbul Havalimanı metro hatları ile tüm belediyelere ait toplu taşıma hizmetlerinden 22 Mart Pazar günü sonuna kadar bedelsiz yararlanılabilecek. Bayram süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı hedefleyen bu düzenleme, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

        Ancak yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projeler bu uygulamanın dışında tutulacak.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        İran basını: Besic Güçleri Komutanı öldü
        "Türk futbolu için önemli bir gece!"
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Ege Kökenli anne oldu
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Nene yıldızlaştı, Fenerbahçe farklı kazandı!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        Nene hat-trick yaptı, tarihe geçti!
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak