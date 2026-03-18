        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı | Son dakika haberleri

        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 09:42 Güncelleme:
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, milletin en şanlı destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünün büyük bir gurur ve heyecanla idrak edildiğini belirtti.

        Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla yad eden Erdoğan, "Çanakkale, yalnızca bir savaşın değil, inancın, fedakarlığın, vatan sevgisinin ve millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır. Çanakkale'de iman dolu göğüslerin verdiği mücadele, milletimizin hürriyetinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin göstergesi ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Anadolu'nun dört bir yanından gelerek vatan toprağını savunmak için cepheye koşan kahramanların, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletçe tek yürek olduğunu ve vatan toprağını canları pahasına savunduğunu hatırlatan Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

        "Ecdadımızın ortaya koyduğu bu büyük direniş, yalnızca vatanımızın değil, dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum milletlerin de kaderini değiştirmiştir. Çanakkale'de sergilenen kahramanlık, milletimizin kardeşliğinin, dayanışmasının ve ortak kaderinin en güçlü sembollerinden biridir. Bizler de bugün aynı ruh ve kararlılıkla, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize yürürken, ecdadımızın bize bıraktığı bu kutlu mirastan güç alıyoruz.

        Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberliğine yönelen her türlü tehdide karşı en büyük ilham kaynağımız olmaya devam edecektir. Şehitlerimizin emaneti olan bu aziz vatanı, daha güçlü, daha müreffeh ve daha güvenli yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm Çanakkale kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

