        Elon Musk'ın annesi Maye Musk İstanbul'da

        Elon Musk’ın annesi Maye Musk İstanbul'da

        Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk'ın annesi Maye Musk, "Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için İstanbul'a geldi

        Giriş: 17.03.2026 - 17:01
        Elon Musk'ın annesi İstanbul'da

        Dünyaca ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın annesi Maye Musk, İstanbul'a geldi.

        Maye Musk, "Bir Kadın Plan Yaparsa" adlı kitabının imza günü için İstanbul’da okuyucularıyla buluştu.

        Model ve sunucu Tülin Şahin de Maye Musk'ın imza gününe katıldı. Şahin buluşma anlarına dair fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

        19 Nisan'da 78'inci yaşına girecek Musk için erken bir doğum günü sürprizi de yapıldı.

        Üç çocuğunun babası Errol Musk'la 1970'te evlenen Maye Musk, 9 yıl sonra boşandı. Maye Musk'ın, 54 yaşındaki Elon'dan başka Kimbal (53) adlı bir oğlu ve Tosca (51) adlı bir de kızı var.

        50 yıl boyunca moda dünyasında olan, 74 yaşındayken Sports Illustrated dergisine mayolu poz veren en yaşlı kadın ünvanını alan Maye Musk, rekorunu 81 yaşındaki Martha Stewart'a kaptırmıştı.

        Maye Musk, bir süre önce, oğlu Elon Musk'ın 'zengin' olarak nitelendirilmesini aşağılayıcı bulduğunu söyleyerek, "Bence o dünyanın dehası" demesiyle gündeme gelmişti.

        Forbes’un bu yıl 40’ıncı kez yayımladığı Milyarderler Listesi’nin zirvesinde 839 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk yer aldı.

