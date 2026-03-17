        Haberler Gündem Kuyumcu, ‘Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

        Antalya Döşemealtı'nda kar payı vaadiyle altın ve nakitlerini kuyumcu BA'ya veren çok sayıda kişi, kapıdaki "Cenaze nedeniyle kapalıyız" notu sonrasında iş yeri sahibine ulaşamayınca dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu. Savcılık izniyle çilingirle açılan dükkânda ziynet eşyası bulunamazken, yaklaşık 50 milyon TL'lik kayıp iddiası üzerine soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 21:47 Güncelleme:
        Kar payı adı altında milyonluk vurgun
        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde birikimlerini değerlendirmek amacıyla altın ve nakit paralarını verdikleri kuyumcunun iş yerini açmaması üzerine dolandırıldıklarını belirten vatandaşlar polise başvurdu. Vatandaşların yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı tahmin edilen olayla ilgili polis çalışma başlattı.

        Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu esnafı B.A.'ya vatandaşlar kar payı adı altında nakit para ile ziynet eşyalarını teslim etti. Bu sabah kuyumcuya giden vatandaşlar, iş yerinde 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısını görünce B.A.’ya ulaşmaya çalıştı. İş yeri sahibine ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.

        Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lire dolayında para ve ziynet eşyası olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlber Ortaylı Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

        İlber Ortaylı'ya Fatih Camii Hazinesine defnedilecek.

        #Döşemealtı
        #kar payı vurgun
        #kuyumcu vurgun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi felakete sürüklüyor
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        Bakan Fidan'dan gündeme dair açıklamalar
        Macron: Fransa kesinlikle katılmayacak
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran saldırısı nedeniyle Trump yönetiminden ilk istifa
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
