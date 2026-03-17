"NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyelerinin çoğundan, İran'a karşı operasyona katılmak istemediklerine dair bilgi aldıklarını ifade etti. Trump, "NATO'nun yardımına ihtiyacımız yok. Japonya'nın Avustralya'nın Güney Kore'nin yardımına ihtiyacımız yok." diye konuştu.

Trump ayrıca, "Şaşırmadım, çünkü NATO'nun her zaman tek taraflı bir ilişkisi vardır; biz onları koruruz, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmazlar. Dünyanın en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak: kimsenin yardımına ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.