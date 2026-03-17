Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor" | Dış Haberler

        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyelerinin çoğundan, İran'a karşı operasyona katılmak istemediklerine dair bilgi aldıklarını ifade etti. Trump, "NATO'nun yardımına ihtiyacımız yok. Japonya'nın Avustralya'nın Güney Kore'nin yardımına ihtiyacımız yok." diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 18:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"

        ABD Başkanı Donald Trump, NATO üyelerinin çoğundan, İran'a karşı operasyona katılmak istemediklerine dair bilgi aldıklarını ifade etti. Trump, "NATO'nun yardımına ihtiyacımız yok. Japonya'nın Avustralya'nın Güney Kore'nin yardımına ihtiyacımız yok." diye konuştu.

        Trump ayrıca, "Şaşırmadım, çünkü NATO'nun her zaman tek taraflı bir ilişkisi vardır; biz onları koruruz, ama onlar bizim için hiçbir şey yapmazlar. Dünyanın en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak: kimsenin yardımına ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gürlek: Açık bir algı operasyonudur
        17 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Elon Musk’ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"