Yönetici ve sahipler sosyal medyadan küfür yememek için halka arzdan vazgeçiyor

Ramazan ayının biz gazeteciler için en güzel yanlarından birisi şirketlerin iftarları nedeniyle iş dünyası ile bir araya gelme olanağımızın artması. Tabi bu bir araya gelişler bizim için haber demek. Dün bir grup gazeteci Marble Systems Tureks Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç'un iftar davetlisiydik. Osman beyden diğer iş adamı ve profesyonellerde olduğu gibi önemli bilgiler aldık. Öncelikle bir borsa şirketi olan Tureks Turunç Madencilik'in 2025'te satışlarını ve esas faaliyet karını yüzde 35 artırdığını vurgulayalım. Şirketin satışları 3,2 milyar esas faaliyet karı da 211 milyon liraya ulaşmış. Şirket faaliyetlerinin önemli göstergelerinden olan FAVÖK marjı yüzde 11.25'ten 15'e çıkmış.

AVRUPA'DA AYNI ANDA 4 ÜLKEDE SHOWROOM AÇIYOR

Tureks Turunç Madencilik'in ABD'ye olan ihracatı önemli. Şirket geçen yıl ABD pazarının zorluğuna rağmen satışlarını biraz da olsa attırmayı başarmış. ABD ve 50'den fazla ülkeye doğal taş ihracatıyla yıllık 75 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağlayabilmiş. Bu ülkede 12 showroom ve 7 deposu bulunan şirket benzer bir organizasyonu Avrupa'ya kurmayı planlıyor. Önce Danimarka'nın başkenti Kopenhagen'de showroom açacak olan şirket daha sonra ağı Viyana, Varşova, Paris ile genişletecek. Şüphesiz bu organizasyon daha fazla ihracat ve şirketin büyümesi demek. Osman Cavit Turunç, şirketin halka arzdan elde ettiği kaynak ile başta üretim sahasının elektriğini sağlayan yenilenebilir enerji yatırımı ve yeni makineler olmak üzere yapılan yatırımlarla verimliliğin önemli oranda arttığını vurguluyor. Turunç, başta navlun ve satış gelirleri olmak üzere savaşın olumsuz etkisini henüz görmediklerini de vurguluyor.

HALKA ARZDAN VAZGEÇEN ŞİRKETLER

Osman Turunç ile sohbetimizde sermaye piyasaları daha doğrusu son dönemde gündemde olan halka arzları ilgilendiren önemli bir bilgiye de ulaştık. 2023'te halka açılan şirketle ilgili yatırımcı ilişkilerine yönelik sorularımıza Turunç'un verdiği cevap halka arzlara ilişkin önemli bir tespit niteliğinde. Turunç, faaliyet gösterdikleri Afyon'da 2 şirketin kendilerine gelip halka arzla ilgili sorular sorduklarını özellikle de yatırımcıların şirket hissesinin değer kaybettiği günler kendilerine sosyal medyadan küfür edilip edilmediğini sorduklarını ifade ediyor. Turunç, "En çok sorulan soru bu. Düzgün şirketler sadece bu yüzden halka arzdan vazgeçebiliyor" diyor.

BU BÜYÜK SORUN HALLEDİLMELİ

Bu durumla yıllar önce de karşılaşmıştım. Pandemi döneminde aşı ve hastalık teşhisine yönelik kitler üreten RTA Laboratuarları'nın Yönetim Kurulu Başkanı rahmetli Murat Güler'in hissenin önce manipüle edilerek 2 liradan 60 liraya çıkarılması ve sonrasındaki düşüşü nedeniyle sosyal medyadan yatırımcıların ettiği küfürler nedeniyle hayata küsüşünü hatırlıyorum. Sonraki yıllarda kalp krizi ile kaybettiğimiz Güler'in bu ani ölümünü yakından şahit olduğum o dönemki sıkıntılarına bağlıyorum hala. Manipülasyonun nerelere vardığını çok küçük bir anekdotla anlatmak isterim.

O dönem hisseyi 60 liradan almış bir yatırımcıya 'Neden bu kadar pahalı fiyattan aldınız?' diye sorduğumda 'Bu şirket aşı üretecek' demişti. Ben de kendisine 'Sahibi böyle söylemiyor' dediğimde 'Sahibi bu şirketin potansiyelini bilmiyor' diye cevap vermişti.

İşte bu nedenle çoğu bir çıkar grubu şeklinde örgütlenmiş sosyal medya manipülasyon gruplarının kitleleri de manipüle edip ortamı terörize ederek insanları hayata küstürecek bu davranışlarının ağır cezaları olmalı. Aksi halde sermaye piyasaları bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam edecek, mevcut halka açık şirket yöneticileri için cehenneme dönen bu ortam, iyi şirketlerin halka açılmasının önünde de büyük barikat olacak.

BUGÜNKÜ ELEKTRİK MALİYETİ 4 YIL ÖNCEKİ TÜM MALİYETTEN FAZLA

Osman Cavit Turunç'un önemli bir tespiti de enflasyon nedeniyle şirketlerin artan maliyetlerine yönelik. Şirket maliyetlerinin son 4 yılda 5-6 kat arttığını dile getiren Turunç, "Ana fabrikamız haricinde bir mermer üretim işletmemiz var. 4 yıl önce bu işletmemizin tüm maliyeti bugünkü elektrik maliyetinden daha azdı" diyor.

Turunç son dönemde toplumun tüm kesimlerini etkileyen enflasyona yönelik olarak bir tecrübesini de kişisel deneyimi ile anlatıyor: "Showroomumuzun da bulunduğu Los Angeles'te bazı dönemlerde kızım ile birlikte yaşıyoruz. Los Angeles'te yaşam Afyon'dan ucuz."