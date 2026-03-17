Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçı öncesindeki idmanlarda çalıştığı frikiği, başkentte de ağlara gönderdi. Yıllar sonra gelen frikik golü, teknik heyeti de sevindirirken siyah-beyazlılar duran toplardaki çalışmaların meyvesini toplamaya devam etti
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0'lık skorla yenerken maça damga vuran an Orkun Kökçü'nün frikiği oldu.
67. dakikada son kanatta sıfıra yakın noktadan kaleye muhteşem bir vuruş göndererek fileleri bulan Orkun galibiyeti perçinlerken Beşiktaş'ın da 4 sezon sonra ilk frikik golünü kaydetti.
Siyah-beyazlılarda son olarak Masuaku, 2022'de Adana Demir'e frikik golü kaydetmişti.
Orkun'un izleyenlerin gözünün pasını silen golünü hafta boyunca idmanlarda çalıştığı öğrenildi.
Duran toplara özel önem veren yıldız oyuncu, aynı noktadan denediği 5 vuruşta da gol bulmayı başardı.
Gençlerbirliği maçında aynı açıdan kazanılan frikikte topun başına geçen kaptan, fileleri bularak unutulmaz bir gole imza attı.
Enfes frikik teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmaylarını çok mutlu etti.
Duran toplara özel önem veren Yalçın, korner ve serbest vuruşlarda gelen asistlerin ardından Beşiktaş'ın uzun bir aradan sonra frikik golüyle büyük sevinç yaşadı.
GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Orkun Kökçü, 2026 yılı içerisinde 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.
Deneyimli futbolcu, ligin ikinci yarısında ise 5 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağladı.