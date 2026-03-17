        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü'nün golünün perde arkası - Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı - Beşiktaş haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!

        Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Gençlerbirliği maçı öncesindeki idmanlarda çalıştığı frikiği, başkentte de ağlara gönderdi. Yıllar sonra gelen frikik golü, teknik heyeti de sevindirirken siyah-beyazlılar duran toplardaki çalışmaların meyvesini toplamaya devam etti

        Giriş: 17.03.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0'lık skorla yenerken maça damga vuran an Orkun Kökçü'nün frikiği oldu.

        67. dakikada son kanatta sıfıra yakın noktadan kaleye muhteşem bir vuruş göndererek fileleri bulan Orkun galibiyeti perçinlerken Beşiktaş'ın da 4 sezon sonra ilk frikik golünü kaydetti.

        Siyah-beyazlılarda son olarak Masuaku, 2022'de Adana Demir'e frikik golü kaydetmişti.

        Orkun'un izleyenlerin gözünün pasını silen golünü hafta boyunca idmanlarda çalıştığı öğrenildi.

        Duran toplara özel önem veren yıldız oyuncu, aynı noktadan denediği 5 vuruşta da gol bulmayı başardı.

        Gençlerbirliği maçında aynı açıdan kazanılan frikikte topun başına geçen kaptan, fileleri bularak unutulmaz bir gole imza attı.

        Enfes frikik teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmaylarını çok mutlu etti.

        Duran toplara özel önem veren Yalçın, korner ve serbest vuruşlarda gelen asistlerin ardından Beşiktaş'ın uzun bir aradan sonra frikik golüyle büyük sevinç yaşadı.

        GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

        Orkun Kökçü, 2026 yılı içerisinde 6 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

        Deneyimli futbolcu, ligin ikinci yarısında ise 5 gol ve 3 asistle takımına önemli katkı sağladı.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Oscar partisinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
