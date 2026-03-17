Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Sahil Güvenlik' yıldızı Alexandra Paul köpek kaçırma eylemi nedeniyle tutuklandı

        'Sahil Güvenlik' yıldızı Alexandra Paul köpek kaçırma eylemi nedeniyle tutuklandı

        1980'li yılların ünlü 'Sahil Güvenlik' dizisiyle hafızalarda yer edinen Alexandra Paul, bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere köpek yetiştiren bir çiftlikteki hayvanları kaçırma eylemine katıldıktan sonra tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpek kaçırma eyleminden tutuklandı

        'Sahil Güvenlik' dizisinin ikonik isimlerinden ve aynı zamanda bir hayvan hakları aktivisti olan Alexandra Paul, tartışmalı bir köpek üretim tesisinden beagle cinsi köpekleri kaçırma operasyonuna katıldığı için tutuklandı.

        62 yaşındaki oyuncu, önceki gün gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Ünlü oyuncu, köpek eyleminden görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı

        Paul, ABD'nin Wisconsin eyalatinde bulunan ve beagle cinsi köpekler yetiştiren Ridglan Farms adlı tesiste düzenlenen bir protestoya katıldıktan sonra tutuklandı. Yetiştirilen köpeklerin bilimsel araştırmalarda kullanıldığı tesis, hayvan hakları aktivistlerinin defalarca dikkatini çekmişti.

        Tutuklu oyuncunun sabıka fotoğrafı yayınlanırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 50-60 protestocunun izinsiz olarak mülke girdiği, çok sayıda köpeği götürmeye başladığı ve toplam 20 kişinin tutuklandığı belirtildi.

        Polis, götürülen beagle köpeklerinden bazılarının bulunup çiftliğe geri getirildiğini, ancak birkaç beagle köpeğinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti.

        Paul, hayvan hakları aktivizmi de dahil olmak üzere çeşitli davalarla bağlantılı sivil itaatsizlik eylemleri nedeniyle yıllar içinde birçok kez tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 14 Mart 2026 (Veriler, Yazılımlar, Algoritma Savaşa Nasıl Yön Veriyor?

        Ortadoğu'da plan neydi, ne oldu? Savaşta kararı algoritmalar verir mi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan ve Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Soner Çelik yanıtladı.  

        #Alexandra Paul
        #Sahil güvenlik
        #tutuklama
        #hayvan hakları
        #protesto
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        40 milyon dolar zararda
        Beton blokları aştı, kahretti!
        Banksy'nin kimliği ortaya çıktı
        Konutta reel düşüşe devam
