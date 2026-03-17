'Sahil Güvenlik' yıldızı Alexandra Paul köpek kaçırma eylemi nedeniyle tutuklandı

'Sahil Güvenlik' dizisinin ikonik isimlerinden ve aynı zamanda bir hayvan hakları aktivisti olan Alexandra Paul, tartışmalı bir köpek üretim tesisinden beagle cinsi köpekleri kaçırma operasyonuna katıldığı için tutuklandı.

62 yaşındaki oyuncu, önceki gün gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ünlü oyuncu, köpek eyleminden görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı

Paul, ABD'nin Wisconsin eyalatinde bulunan ve beagle cinsi köpekler yetiştiren Ridglan Farms adlı tesiste düzenlenen bir protestoya katıldıktan sonra tutuklandı. Yetiştirilen köpeklerin bilimsel araştırmalarda kullanıldığı tesis, hayvan hakları aktivistlerinin defalarca dikkatini çekmişti.

Tutuklu oyuncunun sabıka fotoğrafı yayınlanırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada, 50-60 protestocunun izinsiz olarak mülke girdiği, çok sayıda köpeği götürmeye başladığı ve toplam 20 kişinin tutuklandığı belirtildi.

Polis, götürülen beagle köpeklerinden bazılarının bulunup çiftliğe geri getirildiğini, ancak birkaç beagle köpeğinin hâlâ kayıp olduğunu belirtti.

Paul, hayvan hakları aktivizmi de dahil olmak üzere çeşitli davalarla bağlantılı sivil itaatsizlik eylemleri nedeniyle yıllar içinde birçok kez tutuklandı.