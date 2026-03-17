Stencil tekniğiyle yaptığı grafitileriyle tanınan İngiliz sokak sanatçısı Banksy, 1990’lı yıllarda başlayan kariyerinden bu yana uluslararası üne kavuştu. “Kırmızı Balonlu Kız” eseriyle tanınan sanatçının çalışmaları yıllar içinde milyonlarca sterline alıcı bulurken, kimliğini gizli tutan isim sanat dünyasının ikonik figürlerinden biri haline geldi.

2008’DE KİMLİĞİ TESPİT EDİLİNCE ADINI DEĞİŞTİRDİ

Sanatçının gerçek kimliği uzun süre gizemini korurken, Mail on Sunday gazetesi 2008 yılında Banksy’nin aslında 1973 doğumlu Bristol’lü Robin Gunningham olduğunu ortaya çıkarmıştı.

Ancak Reuters’ın araştırmasına göre Gunningham, bu ifşanın ardından anonim kalabilmek için adını değiştirdi. Sanatçının yeni adının Birleşik Krallık’ta oldukça yaygın bir isim olan “David Jones” olduğu tespit edildi.

REKLAM

Söz konusu bilgi, fotoğrafçı ve sanatçının eski menajeri Steve Lazarides’in “Banksy Captured” adlı anı kitabındaki detaylardan yola çıkılarak ortaya çıkarıldı. Kitapta yer alan bir anekdot, 2000 yılında New York’ta yaşanan bir grafiti olayıyla bağlantılı yeni belgelere ulaşılmasını sağladı.

Elde edilen polis ve mahkeme kayıtlarına göre, 18 Eylül 2000’de Manhattan’daki 675 Hudson Street adresinde bir reklam panosuna grafiti yapan kişi kısa sürede yakalandı. 1500 doların üzerindeki zarar nedeniyle hakkında işlem başlatılan kişi daha sonra kamu düzenini bozma suçundan beş gün kamu hizmeti cezasına ve 310 dolar para cezasına çarptırıldı.

O dönem Banksy takma adını yeni kullanmaya başladığı için olay kimliğini açığa çıkarmadı. Ancak yeni ortaya çıkan belgelerdeki imza ve detaylar, söz konusu kişinin Robin Gunningham olduğunu doğruladı.

Haberde ayrıca, ifşanın ardından Gunningham adına İngiltere’deki kamu kayıtlarında neredeyse hiç iz kalmadığı ve sanatçının gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

REKLAM

ESKİ MENAJERİ SÖYLEDİ

New York’ta bulunduğu dönemde sanatçıların odalarını dekore etmeleri karşılığında ücretsiz konaklayabildiği Carlton Arms Hotel’de birkaç ay kalan Gunningham’ın, burada otelin eski çalışanlarından Robert Clarke ile tanıştığı aktarıldı. Clarke’ın kaleme aldığı Seven Years With Banksy adlı anı kitabında, sanatçının bir dönem yasal olarak adını değiştirmeyi düşündüğünün yer aldığı belirtildi.

Eski menajeri Steve Lazarides, Reuters’a yaptığı açıklamada “Robin Gunningham diye biri yok. Bu ismi yıllar önce ortadan kaldırdım” dedi.

Lazarides, 2008 yılında sanatçıyla karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını, bu süreçte yaptığı son işin ise sanatçının adını yasal olarak değiştirmek olduğunu ifade etti. Yeni kimliğe ilişkin detay paylaşmayan Lazarides, seçilen ismin rastgele olduğunu ve herhangi bir anlam içermediğini belirtti.

REKLAM

Sanatçının geçmiş açıklamaları, bağlantılı şirketler ve kamu kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda yeni adının “David Jones” olduğu belirlendi. Bu isim aynı zamanda David Bowie’nin de doğum adı.

AVUKATINDAN YAYIMLANMAMA ÇAĞRISI

Banksy’nin uzun süredir avukatlığını yapan Mark Stephens, Reuters’a yaptığı açıklamada araştırmadaki birçok bilginin doğru olmadığını savunarak haberin yayımlanmaması çağrısında bulundu. Stephens, kimliğin ifşa edilmesinin sanatçının mahremiyetini ihlal edeceğini, güvenliğini tehlikeye atabileceğini ve özgür üretimini engelleyebileceğini ifade etti.

Buna karşın Reuters, Banksy gibi kültürel ve politik açıdan etkili bir figürün kimliğine ilişkin bilgilerin kamu yararı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan uzun süredir Banksy olabileceği iddia edilen Robert Del Naja’nın sanatçı olmadığı da araştırmayla netlik kazandı. Banksy’nin Del Naja ile arkadaş olduğu ve zaman zaman birlikte çalıştıkları belirtildi.