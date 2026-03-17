Konutta reel düşüşe devam

Konut Fiyat Endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azaldı.

Böylece son 25 ayın 24'ünde konutta reel düşüş yaşandı. Mart 2025'ten bu yana en yüksek reel gerileme kaydedildi.

YENİ KİRALARDA YÜZDE 2 REEL YÜKSELİŞ

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında arttı. YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,0 oranında yükseldi. Endekste nominal olarak Eylül 2021'den beri en düşük artış gerçekleşti.