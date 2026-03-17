İddia: ABD'de "2028 için Rubio'yu aday gösterin" kampanyası başladı

ABD basınında çıkan haberlerde, çoğu Cumhuriyetçi ismin, uzun süredir favori olarak görülen Başkan Yardımcısı JD Vance'e rağmen, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan etkilendiği ve başkanlık adaylığı için onu desteklemeye hazır olduğu öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Başkan Donald Trump'ın MAGA hareketi içinde desteğinin hızla arttığı ve 2028 için "Rubio'yu aday gösterin" kampanyasının başladığı bildirildi.

Eski senatör Rubio, ocak ayında Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik operasyonun yüzü olmuş, ayrıca ABD-İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında da kilit mesajları veren isimlerden biri olarak öne çıkmıştı.

Rubio, 2016'da Cumhuriyetçi başkan adaylığı için Trump'a karşı yarışmış ve kampanya sürecinde sert atışmalara girmişti. Ancak o günden bu yana kabinenin en sadık üyelerinden biri haline geldi.

Rubio, Dışişleri Bakanı olmasının yanı sıra Trump'ın geçici ulusal güvenlik danışmanı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) geçici direktörü olarak da görev yapıyor.

Wall Street Journal'ın geçen haftaki haberine göre Rubio, başkana uyum sağlama konusunda o kadar istekli ki Trump'ın kendisine hediye ettiği, ayağına büyük gelen deri ayakkabıları bile giymeye hazır görünüyor.

RUBIO MU VANCE Mİ?

ABC News'e göre Rubio'nun bu adanmışlığı, başkanın da dikkatinden kaçmış değil. Trump'ın özel sohbetlerinde Rubio'nun ne kadar "popüler" ve "sevilen" bir isim haline geldiğini dile getirdiği, hatta geçen ay Mar-a-Lago'da bir grup bağışçıya Rubio'yu mu yoksa uzun süredir halefi olarak görülen Başkan Yardımcısı JD Vance'i mi tercih ettiklerini sorduğu aktarıldı.

WSJ, geçen yaz Trump'ın, kendisinden sonra kimin geleceği konusunda açıkça destek vermek yerine Vance ile Rubio'yu birbirine karşı dengelemeyi alışkanlık haline getirdiğini yazmıştı.

Trump'ın bu iki isme, "Hanginiz listenin en üstünde olacak?" diye sorduğu ve "Eskiden bunun Vance-Rubio olacağını düşünürdüm ama belki de Rubio-Vance olur" dediği ifade edildi.

"ADAYI TABAN BELİRLER"

Ancak kıdemli bir Cumhuriyetçi stratejist ABC'ye yaptığı değerlendirmede temkinli bir uyarıda bulundu:

"Bağışçılar adayı belirlemez, taban belirler. Bağışçılar Trump'tan vazgeçip Florida Valisi Ron DeSantis'i seçmeye çalıştı, bunun nasıl sonuçlandığını gördük."

"BAŞKAN YILDIZ BİR EKİP KURDU"

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung da Rubio-Vance rekabetine ilişkin söylemleri geçiştirdi. ABC'ye konuşan Cheung, "Başkan, bir yıl gibi kısa bir sürede eşi benzeri görülmemiş başarılar elde eden yıldız bir ekip kurdu" dedi ve ekledi:

"Başkan Yardımcısı Vance ve Bakan Rubio hakkında yapılan çılgın medya spekülasyonları, bu yönetimin Amerikan halkı için mücadele etme misyonunu engelleyemez."

Rubio, İran'a yönelik "Operation Epic Fury"nin ön saflarında yer alırken, 28 Şubat'ta Mar-a-Lago'da Trump ile birlikte, operasyonun ilk aşamalarını geçici bir "Durum Odası"ndan yönetirken görüntülendi. Buna karşılık Vance, operasyonu Washington'dan takip etti. Vance daha önce İran'a askeri müdahaleye karşı olduğunu dile getirmişti.

ABD'DE YÜZDE 29 OPERASYONU DESTEKLİYOR

Ipsos anketine göre Amerikalıların yalnızca yüzde 29’u operasyona destek verirken, yüzde 43’ü karşı çıkıyor, yüzde 26’sı ise kararsız.

Öte yandan Rubio, geçen yıl Vanity Fair’e verdiği röportajda, Vance'in aday olması halinde onu destekleyeceğini söylemişti:

"Eğer JD Vance başkanlığa aday olursa, partimizin adayı o olur ve onu destekleyen ilk kişilerden biri de ben olurum."

NBC News'in son anketine göre ise kayıtlı seçmenlerin çoğunluğu her iki isme de mesafeli yaklaşıyor: Katılımcıların yüzde 49'u Vance'e olumsuz bakarken, yüzde 41'i Rubio'ya karşı olduğunu belirtiyor.