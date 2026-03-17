Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam 'Takkeli cılıbıt' Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü

        'Takkeli cılıbıt' Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü

        Kuş çeşitliliği bakımından zengin kentlerden Gaziantep'te ilk kez görülen 'takkeli cılıbıt' kuşu, Türkiye'de kaydedilen 504. tür oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü

        Tür çeşitliliği bakımdan zengin olan ve Türkiye'nin dört bir yanından kuş gözlemcisini ağırlayan Hancağız Barajı'nda 'takkeli cılıbıt' (Thinornis tricollaris) kuşu görüldü.

        Fotoğrafçı Yakup Yener tarafından kaydedilen tür, Türkiye'de görülen 504. tür olarak kayda geçti. Türkiye'de ilk kez görülen kuşun duyulmasının ardından Hancağız Barajı, çok sayıda gözlemciyi misafir etti.

        Yener, yaptığı açıklamada, göç mevsiminde sulak alanları ziyaret ettiğini ifade ederek, Hancağız Barajı'nda 'dövüşken kuş türleri'nin arasında farklı bir tür gördüğünü ve yaklaştığında ise 'takkeli cılıbıt'ı gördüğünü kaydetti.

        Türkiye için çok özel bir ana tanıklık etmenin heyecan verici olduğunu belirten Yener, Hancağız Barajı'nın kuş gözlemcilerine güzel sürprizler yapmaya devam ettiğini bu nedenle alanın ava kapatılmasını istedi.

        TAKKELİ CILIBIT HAKKINDA

        Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olan takkeli cılıbıt, kırmızı göz halkası ve tepesini çevreleyen belirgin beyaz tacıyla dikkati çekiyor.

        Çoğunlukla yerleşik bir yaşam sürse de göç dönemlerinde düzensiz ve beklenmedik hareketler sergileyebilen ve 'forbes cılıbıtı' ile benzerliği bulunan 'takkeli cılıbıt', beyaz renkli alnı ve daha ince göğüs bandıyla benzerlerinden ayrılıyor.

        #Takkeli cılıbıt
        #gaziantep
