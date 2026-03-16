Brezilya Milli Takım kadrosu açıklandı: Gabriel Sara ve Ederson
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunda Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara yer aldı.
Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 Mart'ta Fransa ve 31 Mart'ta Hırvatistan'a karşı oynanacak hazırlık maçları için geniş kadroyu açıkladı.
Galatasaray formayı giyen Gabriel Sara ve Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Ederson, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası için belirlediği geniş kadroya davet edildi.
Santos'ta forma giyen 34 yaşındaki Neymar ise kadroya dahil edilmedi.
SARA İLK KEZ ÇAĞRILDI
26 yaşındaki Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı
EDERSON 30 KEZ FORMAYI GİYDİ
32 yaşındaki file bekçisi Ederson ise, daha önce 30 kez milli formayı giyme başarısı gösterdi.
Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson.
Defans: Marguinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos.
Orta saha: Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara.
Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.