        Haberler Spor Futbol Brezilya Milli Takım kadrosu açıklandı: Gabriel Sara ve Ederson - Futbol Haberleri

        Brezilya Milli Takım kadrosu açıklandı: Gabriel Sara ve Ederson

        Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosunda Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ile Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara yer aldı.

        Giriş: 16.03.2026 - 21:44
        Gabriel Sara ve Ederson'a milli müjde!

        Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlo Ancelotti, Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 Mart'ta Fransa ve 31 Mart'ta Hırvatistan'a karşı oynanacak hazırlık maçları için geniş kadroyu açıkladı.

        Galatasaray formayı giyen Gabriel Sara ve Fenerbahçe'de kariyerini sürdüren Ederson, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası için belirlediği geniş kadroya davet edildi.

        Santos'ta forma giyen 34 yaşındaki Neymar ise kadroya dahil edilmedi.

        SARA İLK KEZ ÇAĞRILDI

        26 yaşındaki Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na çağrıldı

        EDERSON 30 KEZ FORMAYI GİYDİ

        32 yaşındaki file bekçisi Ederson ise, daha önce 30 kez milli formayı giyme başarısı gösterdi.

        Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson.

        Defans: Marguinhos, Magalhaes, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Wesley, Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos.

        Orta saha: Casemiro, Fabinho, Andrey Santos, Danilo, Gabriel Sara.

        Forvet: Vinicius Junior, Raphinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Endrick, Igor Thiago, Rayan.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlber Ortaylı Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

        İlber Ortaylı'ya Fatih Camii Hazinesine defnedilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Bahçeli, Özel ile görüştü
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlandı
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        Pezeşkiyan: İran zorbalara teslim olmayacak
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        "Birçok ülke yolda olduklarını söyledi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        KOBİ'lere 1,5 milyar Euro finansman
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        16 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        İran füzeleri İsrail’de göçü tetikledi
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Timur Cihantimur hakkında iddianame hazırlandı
        Yeni joker Singo!
        Yeni joker Singo!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar