Bursa'da kaza, 13 Mart’ta saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi sahilinde meydana geldi.

KAMYONUN ARKASINDA GÜVERCİNLERİ BESLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait T.B.nin kullandığı çöp kamyonu, sahildeki çöp bidonlarının bulunduğu yerde durdu.

Görevlilerin çöpleri topladığı sırada yakınlarda ailesiyle birlikte gezen Serhat Aydoğdu, çöp kamyonunun arka tarafında güvercinleri beslemeye başladı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU FARK ETMEDİ

Küçük çocuğu fark etmeyen T.B., görevlilerin çöpleri almasının ardından aracı hareket ettirdi. Bu sırada Aydoğdu tekerin altında kaldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Aydoğdu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Aydoğdu’nun kazadan dakikalar önce cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Serhat’ın sahil bandında güvercinleri beslediği ve kuşların arasında dolaştığı anlar yer aldı.

Bir diğer görüntüde ise Serhat Aydoğdu’nun evde kardeşiyle oyun oynadığı ve annesiyle konuştuğu görüldü.