        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!

        Bursa'da, çöp kamyonunun altında kalıp hayatını kaybeden 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'nun, kazadan dakikalar önce ailesi tarafından cep telefonuyla kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. Aydoğdu'nun, sahilde güvercinleri beslerken, çöp kamyonunun altında kaldığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Bursa'da kaza, 13 Mart’ta saat 15.00 sıralarında Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi sahilinde meydana geldi.

        KAMYONUN ARKASINDA GÜVERCİNLERİ BESLEDİ

        DHA'da yer alan habere göre Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait T.B.nin kullandığı çöp kamyonu, sahildeki çöp bidonlarının bulunduğu yerde durdu.

        Görevlilerin çöpleri topladığı sırada yakınlarda ailesiyle birlikte gezen Serhat Aydoğdu, çöp kamyonunun arka tarafında güvercinleri beslemeye başladı.

        KÜÇÜK ÇOCUĞU FARK ETMEDİ

        Küçük çocuğu fark etmeyen T.B., görevlilerin çöpleri almasının ardından aracı hareket ettirdi. Bu sırada Aydoğdu tekerin altında kaldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat Aydoğdu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        SON ANLARI KAMERAYA YANSIDI

        Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Aydoğdu’nun kazadan dakikalar önce cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, Serhat’ın sahil bandında güvercinleri beslediği ve kuşların arasında dolaştığı anlar yer aldı.

        Bir diğer görüntüde ise Serhat Aydoğdu’nun evde kardeşiyle oyun oynadığı ve annesiyle konuştuğu görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Babasından izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktığı otomobil TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Gökçe köyünde yaşayan E.U., babası Recep Ulu'ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı. E.U.nun kontrolünü yitirdiği 51 ACY 788 plakalı otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki 32 AF...
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Bazen kendinden bile ürküyor"
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Otomobilde ibre yerlilere kayıyor
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
