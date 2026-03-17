Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 12.956,72 %-1,04
        DOLAR 44,1932 %0,04
        EURO 50,8039 %-0,07
        GRAM ALTIN 7.143,14 %0,47
        FAİZ 40,39 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 115,60 %0,77
        BITCOIN 74.644,00 %0,55
        GBP/TRY 58,8292 %-0,05
        EUR/USD 1,1491 %-0,12
        BRENT 103,16 %2,94
        ÇEYREK ALTIN 11.679,35 %0,47
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda ABD'de 40 yıl sonra ilk: JBS Et tesisinde 3 bin 800 işçi greve gitti

        ABD’de 40 yıl sonra ilk: JBS Et tesisinde 3 bin 800 işçi greve gitti

        Et işleme şirketi JBS'in ABD'nin Colorado eyaletindeki paketleme tesisinde, yaklaşık 3 bin 800 işçi, adil olmayan çalışma koşulları ve ücret taleplerinin karşılanmamasına tepki olarak iş bıraktı. Söz konusu grev, ABD'de sığır eti üretim kapasitesinin düştüğü ve et fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 07:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de 40 yıl sonra ilk

        İşçileri temsil eden Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Uluslararası Sendikasına (UFCW) bağlı Local 7 biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'de 40 yıl sonra ilk kez et paketleme işçilerinin greve gittiği belirtildi.

        Açıklamada, yapılan oylamanın ardından işçilerin adil olmayan çalışma uygulamaları nedeniyle iş bırakma kararı aldığı aktarıldı.

        Sendikanın 9 Mart'ta yaptığı açıklamada da Colorado eyaletindeki JBS'e ait Swift Beef tesisinde işçilerin adil olmayan çalışma uygulamaları nedeniyle 16 Mart'ta greve başlayacağı duyurulmuştu.

        Açıklamada, sendika üyelerinin anlaşmaya varmak için şirketle yirmiden fazla görüşme yaptığı ancak JBS'in işçilerin taleplerini dikkate almadığı belirtilerek, şirketin güvenlik ekipmanlarını ciddiye alan, artan yaşam maliyetine uygun ücretler sağlayan ve yükselen sağlık harcamalarının maaşları aşındırmasını engelleyen bir teklif sunması gerektiği vurgulanmıştı.

        ABD basınında yer alan haberlerde şirketin grevin etkisini hafifletmek amacıyla Colorado tesisindeki üretimi başka tesislere kaydıracağı belirtildi.

        Söz konusu grev, ABD'de sığır eti üretim kapasitesinin düştüğü ve et fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleşti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
