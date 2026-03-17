Mersin'de silahı kavgada seken kurşun genç kızı hayattan kopardı
Mersin Toroslar'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada tesadüfen olay yerinde bulunan ve başına mermi isabet eden 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Giriş: 17.03.2026 - 06:55
Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde C.A. ile (26) E.I. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
E.I, silahla ateş ettiği C.A. ile başına mermi isabet eden Suriye uyruklu Nur Almuhammet'i (18) ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZ KURTARILAMADI
AA'nın haberine göre sağlık personelince hastaneye kaldırılan Almuhammet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Çeşitli suçlardan 22 kaydı olduğu öğrenilen C.A'nın durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, E.I'nın yakalanması için çalışma başlattı.
