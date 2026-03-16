        Haberler Gündem 3. Sayfa Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı

        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Arazide ölü bulunan emekli öğretmenin ölümüyle ilgili 3 gözaltı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde emekli öğretmen Ahmet Baysal'ın arazide ölü bulunmasına ilişkin olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide cesedi bulunan Baysal'ın öldürülmüş olma ihtimali üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, Baysal'ın tanıdığı olduğu öğrenilen Mehmet D. (37), Semit T. (40), ve Semih K'yi (40) cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

        Öte yandan, Baysal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

        Paşabayır Mahallesi Paşa Sokak'ta oturan 2 çocuk babası emekli edebiyat öğretmeni Ahmet Baysal'dan (55) 8 Mart'tan beri haber alamayan yakınları ve arkadaşlarının kayıp ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. Baysal, yapılan araştırmalarda kırsal Sahil Yenice Mahallesi'ndeki arazide ölü bulunmuştu.

        Baysal'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

