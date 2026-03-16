Oscar Ödülleri törenine damga vuran anlar: Javier Bardem'den "Özgür Filistin" çıkışı

'Savaş Üstüne Savaş' ve Günahkarlar' filmlerinin ön plana çıktığı Oscar gecesinde en akılda kalan anlardan biri, İspanyol oyuncu Javier Bardem'in konuşması oldu. Bardem geceye İsrail'i protesto etmek için, 2003’te Irak Savaşı’na karşı taktığı 'No a la guerra' (Savaşa hayır) rozeti ve Hanzala figürüyle katıldı. En İyi Yabancı Film Ödülü'nü anons eden oyuncu, 'Özgür Filistin' mesajı verdi.

Bardem, "Savaşa hayır. Özgür Filistin!" sözleriyle dünyaya seslendi.

Sahnedeki konuşmasından önce kırmızı halıda rozetlerinden bahsederken, "2003 yılında Irak Savaşı sırasında taktığım rozeti takıyorum, o yasa dışı bir savaştı. Şimdi 23 yıl sonra, Trump ve Netanyahu tarafından başka bir yalanla yaratılmış başka bir yasadışı savaşla karşı karşıyayız" dedi.

O'BRIEN ESPRİLERİ

Sunucu Conan O'Brien'ın esprileri ve iğnelemeleri, gecenin en dikkat çekici yanlarını oluşturdu. O'Brien, Oscar törenindeki açılış konuşmasında Amerika'da Epstein davasıyla bağlantılı pedofili skandallarını eleştirirken, "2012'den beri ilk kez En İyi Erkek Oyuncu veya En İyi Kadın Oyuncu dalında hiçbir İngiliz oyuncu aday gösterilmedi. Bir İngiliz yetkili, 'Evet, en azından pedofillerimizi tutukluyoruz' dedi'' ifadesini kullandı.

Ayrıca, Timothee Chalamet'nin opera ve bale hakkında viral olan yorumlarına da bir gönderme yaptı. Chalamet, kimsenin artık opera ve baleyi umursamadığını söylemiş, büyük tepki çekmişti. O'Brien, "Bu gece güvenlik son derece sıkı. Bunu belirtmek zorundayım. Hem opera hem de bale camiasından saldırı endişeleri olduğu söylendi" şeklinde esprili bir çıkış yaptı.

O sırada kamera, Chalamet ve kız arkadaşı Kylie Jenner'ı espriye gülerken gösterdi.

BIYIKLI LEO

En İyi Erkek Oyuncu adayları Leonardo DiCaprio ve Timothée Chalamet'nin bıyıklı tarzları gecenin en çok konuşulanlarından oldu. Özellikle DiCaprio'nun ilk kez bıyıklı şekilde bir törende boy göstermesi şaşırttı. Sosyal medyadaki yorumlar ise çoğunlukla olumsuz yönde oldu.

SANSÜR GÖNDERMESİ

Programı bir süreliğine yayından kaldırılan ve tepkiler üzerine yeniden yayınlanan ünlü sunucu Jimmy Kimmel, “Bazı liderler ifade özgürlüğünü desteklemiyor, hangileri olduğunu söyleme özgürlüğüm yok” sözleriyle Trump’a ve CBS kanalına gönderme yaptı.

HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Hayatını kaybeden yıldızları anma bölümünde yoğun duygular yaşandı. Yönetmen Rob Reiner ve eşi Michelle Singer Reiner'ın oğulları tarafından öldürülmelerinin ardından yapılan ilk Oscar töreninde, Billy Crystal, içten, kişisel ve komik anma konuşması yaptı. Ardından Reiner'ın filmlerinden birçok yıldız sahnede bir araya geldi. Rachel McAdams'ın bu yıl hayatını kaybeden Diane Keaton ve Catherine O'Hara hakkında yaptığı düşünceli konuşma ve Barbra Streisand'ın arkadaşı Robert Redford'un ölümünün ardından ona adadığı müzikal anı etkileyiciydi.

TARİHE GEÇTİ

'Günahkarlar' filminin görüntü yönetmeni Autumn Durald Arkapaw tarihe geçti. Arkapaw, görüntü yönetmenliği dalında Oscar kazanan ilk kadın oldu. Filipinli ve Afro-Amerikan Kreol kökenli olan Arkapaw, aynı zamanda aday gösterilen ilk siyahi kadın oldu. Konuşmasında, "Burada olmaktan dolayı çok onur duyuyorum ve salondaki tüm kadınların ayağa kalkmasını istiyorum, çünkü sizler olmadan buraya gelemezdim diye düşünüyorum" dedi.

Seyirciler arasında bulunan ünlü isimlerin hepsi bu isteğe karşılık verdi ve ayağa kalkarak alkışladı.

NADİR GÖRÜLEN BERABERLİK

En İyi Kısa Film ödülünü sunan Kumail Nanjiani, kazananı açıklarken duraksadı ve "Beraberlik. Şaka yapmıyorum, gerçekten beraberlik" dedi.

Kazananlar, 'The Singers' ve 'Two People Exchanging Salivave' filmlerinin sahipleri oldu. Kısa film ödülünü kazananlar konuşma yaparken Nanjiani, araya girip espri yaparak, "Kısa film Oscar'ının iki kat daha uzun sürecek olması ironik!" sözlerini kullandı.