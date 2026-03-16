Aksaray'da yürek yakan kaza, dün saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Gökçe köyünde yaşayan E.U. (17), babası Recep Ulu’ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı.

ÖNÜNDEKİ TIR'A ÇARPTI

DHA'daki habere göre E.U.nun kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki TIR’a çarptı.

DÖRT GENÇ ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada sürücü E.U., kuzenleri Semih Ulu, H.U. ve onun kardeşi Hüseyin Ulu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle, bulundukları yerden çıkarıldı.

BAYRAM TATİLİNE GELMİŞLER

Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ailesi ve ağabeyi H.U. ile birlikte bayram tatili için İstanbul'dan memleketlerine gelen Hüseyin Ulu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

"OTOMOBİL, KAYIP TIR'A ÇARPTI"

Isparta’dan Kayseri’ye giden TIR şoförü Veli Demirbaş, “Otomobilin önü kaydı ve yan kısmından TIR'a çarptı. Çarpmanın ardından ben durdum ve ekiplere haber verdim” dedi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kazada yaralanan Semih Ulu da, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Ulu ailesi acı haberlerle gözyaşlarına boğuldu.