        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm | Kahreden kaza | Son dakika haberleri

        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!

        Aksaray'da, 17 yaşındaki E.U.'nun, babasından izinsiz alıp kuzenleriyle gezintiye çıktığı otomobil, TIR'a çarptı. Kazada 16 yaşındaki Hüseyin Ulu ve aynı yaştaki Semih Ulu, kaldırıldıkları hastanede can verdi. Kuzenlerin bayram tatili için bir araya geldikleri öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 07:50 Güncelleme:
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Aksaray'da yürek yakan kaza, dün saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir kara yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

        Gökçe köyünde yaşayan E.U. (17), babası Recep Ulu’ya ait aracı izinsiz alıp, kuzenleriyle gezintiye çıktı.

        ÖNÜNDEKİ TIR'A ÇARPTI

        DHA'daki habere göre E.U.nun kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki Veli Demirbaş yönetimindeki TIR’a çarptı.

        DÖRT GENÇ ARAÇTA SIKIŞTILAR

        Kazada sürücü E.U., kuzenleri Semih Ulu, H.U. ve onun kardeşi Hüseyin Ulu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi ekiplerin müdahalesiyle, bulundukları yerden çıkarıldı.

        BAYRAM TATİLİNE GELMİŞLER

        Ardından yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ailesi ve ağabeyi H.U. ile birlikte bayram tatili için İstanbul'dan memleketlerine gelen Hüseyin Ulu, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi.

        "OTOMOBİL, KAYIP TIR'A ÇARPTI"

        Isparta’dan Kayseri’ye giden TIR şoförü Veli Demirbaş, “Otomobilin önü kaydı ve yan kısmından TIR'a çarptı. Çarpmanın ardından ben durdum ve ekiplere haber verdim” dedi.

        ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

        Kazada yaralanan Semih Ulu da, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Ulu ailesi acı haberlerle gözyaşlarına boğuldu.

